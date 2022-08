La morte di Robin Williams ha spinto Sarah Michelle Gellar a fare la mamma a tempo pieno

News Cinema

Se Sarah Michelle Gellar, che vedremo prossimamente in Wolf Pack, ha deciso di prendersi una lunga pausa dal lavoro per dedicarsi ai propri figli, è stato per via dell'improvvisa scomparsa di Robin Williams, caro amico e collega.

Forse non tutti sanno che una delle ragioni per cui Sarah Michelle Gellar si è presa una lunga pausa dalla recitazione va al di là del suo essere diventata mamma e dell'impegno che la maternità ha comportato e ancora comporta. L'attrice americana, che per noi resterà sempre Buffy l'Ammazzavampiri, ha avuto una specie di illuminazione all'indomani di una tragedia che ha colpito uno dei suoi attori preferiti nonché un amico. Parliamo di Robin Williams, morto suicida l'11 agosto del 2014.

Un'altra informazione di cui non tutti sono in possesso è che Robin Williams e Sarah Michelle Gellar hanno recitato insieme nella sitcom The Crazy Ones, andata in onda, nella stagione 2013-2014, sull'emittente CBS. Se Williams vi interpretava l'eccentrico titolare di un'agenzia pubblicitaria di Chicago, tale Simon Roberts, Sarah Michelle Gellar faceva la parte di sua figlia Sydney. Cancellata l'11 maggio del 2014, la serie segnava il ritorno di Robin Williams in tv, da protagonista e continuativamente, a trent'anni di distanza da Mork & Mindy. In Italia The Crazy Ones è andata in onda da metà aprile a metà maggio 2014.

La lezione di Robin Williams

E’ chiaro che, lavorando a stretto contatto, Robin Williams e Sarah Michelle Gellar hanno avuto occasione di diventare molto amici. Durante un'intervista rilasciata a People, l'attrice ha magnificato le qualità umane e lavorative dell'ex collega e poi ha spiegato:

Ho lavorato per tutta la vita. Quando sono diventata mamma, ed è successo poco dopo che Robin è morto - la mia vita è diventata piena di cose, e quindi mi sono detta: "Devo prendermi una pausa. Dovevo essere una madre presente durante i primi fondamentali anni di crescita dei miei bambini". Per diventare il genitore che volevo essere, ho dovuto prendermi una pausa.

L'amicizia con Robin William ha aiutato Sarah Michelle Gellar a capire la fondamentale importanza degli affetti familiari e cosa significhi essere un genitore attento e premuroso. E poi, come già detto, in The Crazy Ones i due erano padre e figlia, e ciò avrà sicuramente portato la nostra amata Buffy a riflettere sulla paternità e maternità. E tuttavia, una volta che Charlotte Grace e Rocky James - avuti dal marito Freddie Prinze Jr. - sono cresciuti, la nostalgia per il lavoro non si è fatta attendere. Ma ci voleva qualcosa di interessante, che è arrivato solo di recente e che consiste nella serie tv Wolf Pack, che vedremo su Paramount + prossimamente.

Tornando a Robin Williams, anche lui era un genitore. Dal suo matrimonio con Marsha Garces sono nati Zelda e Cody Alan. Alla morte del padre, la prima ha dichiarato, riferendosi alla triste scomparsa: "Il mondo sarà per sempre un po' più triste, meno colorato e meno pieno di risate".

