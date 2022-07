Sarah Michelle Gellar torna al soprannaturale: Sarà in Wolf Pack, nuova serie dell'ideatore di Teen Wolf

News Serie TV

La nuova serie sarà disponibile in streaming su Paramount+ prossimamente.

Colpo di scena a San Diego quando Sarah Michelle Gellar è salita sul palco del Comic-Con durante il panel del film tv sequel di Teen Wolf. La leggenda di Buffy l'ammazzavampiri è stata presentata al pubblico in delirio come una dei protagonisti e dei produttori esecutivi di Wolf Pack, la nuova serie soprannaturale di Jeff Davis, l'ideatore di Teen Wolf (e di Criminal Minds), per il servizio streaming Paramount+.

La trama di Wolf Pack e il ruolo di Sarah Michelle Gellar

Basata su una serie di romanzi scritta da Edo Van Belkom, Wolf Pack segue Everett e Blake (interpretati da Armani Jackson e Bella Shepard), un ragazzo e una ragazza le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale e la spinge ad attaccare un ingorgo autostradale sotto le colline in fiamme. Feriti nel caos, i due sono inspiegabilmente attratti l'uno dall'altra e da altri due adolescenti, Luna e Harlan (Chloe Rose Robertson e Tyler Lawrence Gray), i quali sedici anni prima sono stati adottati da un ranger del parco dopo un altro misterioso incendio. Al sorgere della luna piena, tutti e quattro si uniscono per svelare il segreto che li accomuna: il morso e il sangue di un lupo mannaro.

Gellar vestirà i panni dell'investigatrice specializzata in incendi dolosi Kristin Ramsey, descritta come un'esperta molto apprezzata nel suo campo e non estranea a perdite personali. Lei collabora con le autorità per catturare l'adolescente colpevole di aver appiccato l'enorme incendio che, tra le altre cose, potrebbe aver portato al risveglio di un predatore soprannaturale che sta terrorizzando Los Angeles.