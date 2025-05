La mia Amica Zoe: la storia unica e potente di una giovane veterana in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Arriverà nelle sale italiane l'11 giugno, distribuito da Europictures, La mia Amica Zoe, potente opera prima ispirata alla vera storia di una giovane veterana della guerra in Iraq. Del film con Sonequa Martin-Green e Natalie Morales vi mostriamo una clip in anteprima esclusiva di cui è protagonista anche Morgan Freeman.

Ci sono storie che meritano di essere raccontate, in forma di romanzi e soprattutto di film, vista la potenza delle immagini in movimento. Fra queste c'è l’esperienza sul campo di battaglia di Kyle Hausmann-Stokes, che si è arruolato nell'esercito americano nel 2001 e ha combattuto in Iraq nel 2004 e nel 2007, studiando nel frattempo cinema e realizzando annunci di servizio pubblico, campagne e cortometraggi sul vissuto dei veterani.

Quando, diversi anni più tardi, è arrivata la pandemia, il regista ha cominciato a scrivere la sceneggiatura de La mia Amica Zoe, film autobiografico che attingeva dal suo rapporto post- bellico con il nonno (veterano del Vietnam), dalla sua amicizia con un commilitone e dall’invito a iniziare una psicoterapia ricevuto da un saggio veterano del Vietnam. La sceneggiatura è poi diventata un lungometraggio di cui sono protagonisti due personaggi femminili, scelta che ha consentito a Kyle Hausmann-Stokes di mantenersi alla giusta distanza dalla vicenda narrata. Poi sono arrivati gli attori, e quindi Sonequa Martin-Green, Natalie Morales, Utkarsh Ambudkar, Gloria Reuben, Ed Harris e Morgan Freeman. Adesso La mia Amica Zoe è pronto per conquistare le sale italiane. Uscirà infatti al cinema l'11 giugno distribuito da Europictures.

La mia Amica Zoe: la trama e il trailer del film

Abbiamo spiegato la genesi de La mia Amica Zoe, ma di cosa parla esattamente il film? Ecco la sinossi ufficiale:





Ispirato a una storia vera, La Mia Amica Zoe segue una veterana dell'esercito americano appena rientrata dall'Afghanistan, segnata dalla perdita della sua migliore amica. Ma quel legame non si è spezzato: la sua presenza continua ad accompagnarla, invisibile ma viva. In lotta con i propri fantasmi, si scontra con un nonno burbero e distante, veterano del Vietnam, e con un counselor del gruppo di sostegno dei veterani che cerca di aiutarla a ricucire ciò che resta. Tre generazioni, tre guerre, un solo dolore da attraversare per tornare a vivere.

La mia Amica Zoe: una clip in anteprima esclusiva del film