La Maria Maddalena di Rooney Mara insieme ad alcune delle donne più forti viste al cinema: provate a scoprirle tutte

Figura biblica misteriosa e controversa, Maria Maddalena fu una delle più importanti discepole di Gesù di Nazareth, ricordata in quanto prima testimone oculare e annunciatrice della Resurrezione. Ma, soprattutto, fu una donna coraggiosa, che decise di sfidare le sue tradizioni famigliari, di ribellarsi a un mondo dominato dai pregiudizi e trovare il proprio posto nel mondo al fianco del carismatico Gesù, portatore di un nuovo movimento religioso e sociale.



Dopo il film di Raffaele Mertes del 2000, questa volta è il regista australiano Garth Davis a raccontare la vita di Maria Maddalena per fare luce sulla sua complessa vicenda, spesso rimasta ingiustamente nell'ombra. Venerata come santa dalla Chiesa cattolica, la sua figura rimane nebulosa, oscillando tra l'appellativo di "Sposa di Gesù", che suggerisce un legame particolarmente intimo tra lei e Cristo, gli studi che la ritengono l'autrice del Vangelo secondo Giovanni e la figura-simbolo di peccatrice penitente.



Maria Maddalena: Nuovo trailer italiano del film - HD

Il volto che vedremo al cinema dal 15 marzo sarà quello di Rooney Mara. Attrice camaleontica capace di restituire le mille sfaccettature di Maria Maddalena, dovrà reggere importanti paragoni, oltre a quello con Maria Grazia Cucinotta del film di Mertes: Anne Bancroft dello sceneggiato televisivo Gesù di Nazareth (Franco Zeffirelli, 1977), Barbara Hershey de L'ultima tentazione di Cristo (Martin Scorsese, 1988), Monica Bellucci de La Passione di Cristo (Mel Gibson, 2004) e María Botto di Risorto (Kevin Reynolds, 2016).



Non solo. Il video che trovate qui sotto, creato in occasione dell'uscita del film di Davis, mostra una carrellata di alcune tra le donne più forti del cinema, 12 per l’esattezza. Rooney Mara ha l’onore e l’onere di comparire alla fine, come coronamento di un percorso cinematografico di forza e coraggio tutto al femminile. Riuscite a riconoscerle tutte? Per fare la prova del nove, sotto al video trovate l'elenco completo.



Maria Maddalena: Donne forti e coraggiose al cinema - HD





Il colore viola, Steven Spielberg, 1985 (Whoopi Goldberg); Evita, Alan Parker, 1996 (Madonna); Elizabeth, Shekhar Kapur, 1998 (Cate Blanchett); Erin Brockovich - Forte come la verità, Steven Soderbergh, 2000 (Julia Roberts); Frida, Julie Taymor (Salma Hayek); Million Dollar Baby, Clint Eastwood, 2004 (Hilary Swank); Becoming Jane - Il ritratto di una donna contro, Julian Jarrold, 2007 (Anne Hathaway); Amelia, Mira Nair, 2009 (Hilary Swank); The Iron Lady, Phyllida Lloyd, 2011 (Meryl Streep); The Help, Tate Taylor, 2011 (Emma Stone); Il diritto di contare, Theodore Melfi, 2016 (Taraji P. Henson); Maria Maddalena, Garth Davis, 2018 (Rooney Mara).