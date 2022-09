La maledizione di Bridge Hollow: un assaggio di Halloween nel trailer del film Netflix

News Cinema

Marlon Wayans in lotta contro le decorazioni di Halloween nella commedia "horror" che debutterà in streaming su Netflix il prossimo 14 ottobre aprendo così sulla piattaforma i festeggiamenti per l'amatissima festività. Ecco il trailer di La maledizione di Bridge Hollow.

Le cose non accadono mai per caso, o perlomeno così dicono, e quindi ha senso il fatto che sia nel primo giorno che assomiglia un po' all'autunno dopo un'estate torrida che non voleva finire mai che arrivi online il trailer di La maledizione di Bridge Hollow, il film Netflix in arrivo il 14 ottobre e che aprirà la stagione di Halloween sulla piattaforma.

Un po' Piccoli brividi 2, un po' Hubie Halloween (entrambi, volendo, disponibili proprio su Netflix), il film è infatti una commedia "horror" che racconta di un padre e di una figlia adolescente che devono salvare la cittadina in cui vivono quando un antico spirito dispettoso crea scompiglio portando in vita le decorazioni di Halloween. Nel ruolo di questi due protagonisti troviamo il Marlon Wayans di Scary Movie e la giovane Priah Ferguson vista in Stranger Things, mentre a completare il cast ci sono Kelly Rowland, Rob Riggle, John Michael Higgins, Nia Vardalos, Lauren Lapkus, Holly J. Barrett, Myles Vincent Perez, Abi Monterey e Helen Slayton-Hughes.

Sceneggiato da Todd Berger and Robert Rugan, La maledizione di Bridge Hollow è diretto da Jeff Wadlow, il regista di Obbligo o verità e di Fantasy Island.

Ecco il trailer italiano ufficiale di La maledizione di Bridge Hollow: