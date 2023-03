La leggenda di un amore - Cinderella, Drew Barrymore e "le sue due sorellastre" insieme per i 25 anni del film

News Cinema

Durante la scorsa puntata del suo Drew Barrymore Show, l'attrice ha organizzato una reunion con Megan Dodds e Melanie Lynskey, per festeggiare i 25 anni del film di La leggenda di un amore - Cinderella.

La leggenda di un amore - Cinderella è uno degli adattamenti della favola di Cenerentola più noti al grande pubblico. Diretta da Andy Tennant e con Drew Barrymore nel ruolo della protagonista, la pellicola ha festeggiato oggi il suo 25° anniversario e per l'occasione le interpreti di Cenerentola e le sue due sorellastre si sono ritrovate in una reunion fiabesca durante una puntata del Drew Barrymore Show.

Uscito al cinema nel 1998, La leggenda di un amore - Cinderella (in originale Ever After), mescolava elementi della favola di Cenerentola di Charles Perrault e altri reali, collocando la storia di Cenerentola nella Francia del XVI secolo, durante il regno di Francesco I di Francia (re François nel film), con tanto di presenza del celebre artista Leonardo da Vinci che avrebbe tributato alla Cenerentola del film - che nella pellicola si chiama Danielle de Barbarac - il quadro Testa di donna, presentato come il suo ritratto.

Ma a eccezione di questi elementi, la storia resta quella che conosciamo: la piccola Danielle resta orfana di padre e rimasta sola con la matrigna, la Baronessa Rodmilla (Anjelica Huston) e le due sorellastre, Marguerite (Megan Dodds) e Jaqueline (Melanie Lynskey), cresce come una serva nella sua stessa casa. Quando si finge una nobildonna per salvare il suo servitore Maurice, inavvertitamente, attira l'attenzione del principe ereditario Henry (Dougray Scott) che finisce con l'innamorarsi di lei. Ma nulla sfugge alla perfida baronessa e Danielle dovrà lottare con tutte le sue forze per avere il suo lieto fine.

A distanza di 25 anni dall'uscita del film, Drew Barrymore ha invitato nel suo show le due co-star e sorellastre del film, Melanie Lynskey e Megan Dodds per una riunione speciale. E per l'occasione le tre hanno anche indossato gli iconici costumi del film e condiviso momenti speciali vissuti durante le riprese. In merito alla reunion, Barrymore ha dichiarato:

"Sapete che non è uno show. Siamo solo tornate indietro di 25 anni, perché è il 25°anniversario di Cinderella - La leggenda di unamore. Non posso davvero credere di essere qui e di avere con me le mie sorelle!"

Durante l'intervista per la riunione commemorativa, Dodds e Lynskey hanno rivelato che durante le riprese vissero insieme, proprio come due vere sorelle. Melanie Lynskey aveva già ricordato il film durante una recente intervista al Jmmy Fallon Tonight Show dove ha promosso la serie tv The Last of Us nella quale ha recitato recentemente. L'attrice ha ricordato che Barrymore sul set era una delle persone più gentili e speciali che ci fossero:

"Mi ha dato un regalo quando sono iniziate le riprese del film ed è stata così gentile. E io ho deciso di farle un regalo in cambio e ho trovato in questo negozio di antiquariato questi piatti su dove c'erano delle farfalle. E ho pensato 'Ma è perfetto!"