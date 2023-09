La IX edizione del Festival del cinema Italo-Serbo va in scena a Belgrado

News Cinema

L'appuntamento si terrà dal 22 al 26 settembre, tra masterclass, workshop cinematografici, proiezioni di film e cortometraggi d'autore, sfilate di moda e show cooking.

Il festival del cinema Italo-Serbo, che negli anni ha conquistato il cuore degli appassionati del grande schermo e degli addetti ai lavori, si svolgerà nella città di Belgrado dal 22 al 26 settembre, confermandosi come uno dei più prestigiosi eventi cinematografici della regione. La presentazione del programma si terrà all’Ambasciata italiana di Belgrado, il giorno di apertura dell’evento. Il festival pone mette a fuoco la promozione della creatività cinematografica di giovani autori serbi e italiani, oltre a creare momenti di approfondimento per il pubblico attraverso conferenze, workshop e la diffusione di cortometraggi d'autore.

Come ogni anno, sarà molto di più di una semplice celebrazione cinematografica, ma un catalizzatore per le coproduzioni. Organizzato da Excellence International, in collaborazione con Kinoteca Jugoslava, che da alcuni anni supporta la direzione artistica dell'intraprendente Gabriella Carlucci nella realizzazione dell'evento, il festival intende affermarsi come un punto d'incontro per autori, produttori, distributori, giornalisti e attori del settore, con l'obiettivo di stimolare idee, proposte e negoziati. Il festival mira a promuovere le produzioni cinematografiche della Serbia in Italia e viceversa, sostenendo i distributori di entrambi i Paesi nella vendita e promozione dei film, valorizzando le coproduzioni e fornendo un forum per analizzare possibili accordi bilaterali e schemi di co-produzione multilaterali. Punta, inoltre, a potenziare le relazioni bilaterali, facilitando incontri tra Mic e Film Centar Serbia per studiare i meccanismi di sviluppo della coproduzione.

Festival del cinema Italo-Serbo 2023: film, degustazioni e moda

Sarà ricca di emozioni, con anteprime cinematografiche, proiezioni, incontri di lavoro, masterclass presso la Facoltà di Arti drammatiche di Belgrado, esibizioni musicali dal vivo, sfilate di moda, mostre d'arte ed esperienze culinarie indimenticabili.

Tutti gli eventi del festival, dalle anticipazioni alle proiezioni, dagli incontri di lavoro alle masterclass, saranno ospitati nel suggestivo centro storico della città, creando un'atmosfera straordinaria per gli appassionati di cinema.

Il momento culminante della nona edizione sarà la presentazione del film Tell it like a Woman di Silvia Carobbio e Catherine Hardwicke (Iervolino & Lady Bacardi Entertainment). Ci saranno, inoltre, proiezioni di episodi delle serie TV italiane e incontri con i professionisti del settore.

Ogni sera si terrà una degustazione di prodotti tipici italiani, alle quali parteciperanno vari chef internazionali, tra i quali, Alessandro Miceli, Ivan Mitelli, Alessio Liberatori, e il sommelier Tushar Borah.

La rete di Istituzioni dietro le quinte

Il Festival è patrocinato dal Mic, Direzione generale cinema e audiovisivo, Ministero cultura Serba, Istituto Luce, e sostenuto dall’Ambasciata italiana a Belgrado, dall’Istituto italiano di cultura, da Enit (Agenzia nazionale turismo), dal Centro sperimentale di cinematografia, da Poste Serbia, dalla Kinoteca Jugoslava e Ilbe, e in collaborazione con Tatatu e Iervolino Entertainment.

La novità: spazio ai cortometraggi

Quest'anno, il festival fa un passo avanti ospitando una sezione speciale dedicata ai cortometraggi provenienti dal Film Front di Novi Sad, arricchendo ulteriormente la sua offerta culturale. L'International Short Film Festival - Film Front, un affascinante festival internazionale di cortometraggi, aprirà le sue porte a Novi Sad per quattro giorni di pura passione cinematografica.

L'ingresso a tutti gli eventi è gratuito, offrendo al pubblico l'opportunità di immergersi in oltre un centinaio di emozionanti cortometraggi, divisi tra competizioni e programmi speciali.

Festival del cinema Italo-Serbo 2023: Il programma

22 SETTEMBRE

Inaugurazione Festival ore 11; ore 12 conferenza stampa all’Ambasciata d'Italia. Presentazione coproduzione Italia- Serbia nata dagli incontri del Festival 2022; ore 19 inaugurazione del Festival; screening delle opere prime e seconde: alle 19.30 anteprima film Ferrari di Michel Mann (Ilbe); alle 21 serata di gala.

23 SETTEMBRE

Alle 10 presentazione dell’accordo bilaterale Italia Serbia in materia di cinematografia e incontri B2B tra professionisti serbi e italiani. Screening delle opere prime e seconde: alle 19.30 Munje opet di Radivoje Raša Andrić; alle 20.30 Romanzo Radicale di Mimmo Calopresti.

24 SETTEMBRE MASTERCLASS

Corso di scrittura regia, sceneggiatura, produzione, distribuzione; alle 18 sfilata di moda Italia - Serbia con gli stilisti Luigi Borbone, Nino Lettieri ed Igor Todorovic all’Ambasciata d'Italia; Screening delle opere prime e seconde: alle 19.30 Indigo kristal di Luka Mihailovic, alle 20.30 Altri comizi d'amore di Massimiliano Finazzer Flory.

25 SETTEMBRE MASTERCLASS

Corso di scrittura regia, sceneggiatura, produzione, distribuzione; presentazione del libro "Sottane e latifondo" di Dora Attubato all'istituto di Cultura Italiano; screening delle opere prime e seconde: alle 19.30 Usekovanye di Sinisa Cvetic; alle 20.30 Stranizza d'amuri di Giuseppe Fiorello.

26 SETTEMBRE

Alle 19 premiazione, screening delle opere prime e seconde: alle 19 Vera di Tizza Covi; alle 20.30 Da domani mi alzo tardi, di Stefano Veneruso.