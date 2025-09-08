La grande avventura del Futurismo al cinema: ecco il trailer di Caffeina nel mondo

News Cinema

Questo documentario diretto da Giordano Bruno Guerri e Massimo Spano, arriverà nei cinema italiani dal 15 al 17 settembre. Ecco trailer e trama di Caffeina nel mondo.

Celebre storico del ventennio fascista, dell'inizio del XX secolo italiano e dei rapporti fra italiani e Chiesa cattolica, Giordano Bruno Guerri lo abbiamo appena visto sugli schermi della Mostra del Cinema di Venezia in Duse, in cui interpreta il ruolo dell'attendente di Gabriele D'Annunzio. Duse, diretto da Pietro Marcello, di cui qui potete leggere la nostra recensione, arriverà al cinema il 18 settembre, e proprio subito prima, dal 15 al 17, sarà nelle sale anche un documentario di cui Guerri ha curato la regia assieme a Massimo Spano: si intitola Caffeina nel mondo e racconta la grande avventura del Futurismo italiano. Questa la sua trama ufficiale:

Caffeina del mondo racconta la grande avventura del Futurismo italiano e il suo cammino nel mondo a partire dalle domande a cui cercò di rispondere per giungere sino alla sua fervente prossimità con le forme espressive (discutibili o meno) dei giorni nostri. Inevitabilmente la vicenda artistica si intreccerà con quelle direttamente umane dei protagonisti. Vedremo Tommaso Filippo Marinetti raccontarsi attraverso le sue parole e i suoi gesti. Incontreremo Boccioni, Carrà e gli altri Futuristi di ogni campo. Ci trasmetteranno, con i loro scritti e le loro opere, il senso di quella grande impresa che, guidati e sospinti da Marinetti, tentarono nei primi decenni del Novecento.

La nascita e fondazione del movimento - che ha infatti cambiato la concezione del rapporto fra arte e vita, anticipando in numerosissimi settori intuizioni, anche scientifiche, sociali e tecnologiche (computer, televisione, rapporto uomo donna, architettura) che si sarebbero realizzate decenni dopo - si devono a Filippo Tommaso Marinetti che ne espose il Manifesto nel 1909. In questo film che alterna filmati di archivio, scene recitate ex novo da attori, interviste a storici del tema a interventi di Giordano Bruno Guerri, è proprio Marinetti – interpretato da Flavio Albanese - a raccontare i punti cardine del movimento: la velocità, il rapporto con la tecnologia, la rivoluzione architettonica, il nuovo ruolo sociale delle donne. Assieme a lui compaiono gli artisti che hanno fatto parte dell’avanguardia: Carlo Carrà (interpretato da Ettore Spada), Luigi Russolo (Marco Celli), Umberto Boccioni (Edoardo Della Bona), Gino Severini (Diego Bonelli), Giacomo Balla (Vittorio Nastri) e Adriana Bisi Fabbri (Beatrice Giovani).

Caffeina del mondo è prodotto da Mariella Li Sacchi e Amedeo Letizia per Qualityfilm in coproduzione con Luce Cinecittà – Inlusion Creative Hub, il produttore Rai è Fabio Mancini in collaborazione con Rai Documentari con il contributo del MIC. Sarà nelle sale italiane dal 15 al 17 settembre con RS Productions, e questo è il suo trailer ufficiale.



