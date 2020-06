La fuitina sbagliata, il Giulietta e Romeo al contrario dai Soldi Spicci

News Cinema

Il duo comico Soldi Spicci ha debuttato con la movimentata commedia La fuitina sbagliata: vi presentiamo un video backstage.

La fuitina sbagliata è una commedia interpretata dal duo comico Soldi Spicci, al secolo Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, anche coautori della sceneggiatura di questo Giulietta e Romeo... al contrario. In effetti la situazione degli studenti siciliani fuori sede Claudio e Anna è particolare: fidanzati storici, non si sopportano più e hanno deciso di lasciarsi, ma le rispettive famiglie si adorano. Non solo: tra i produttori di ricotta Casisa e i produttori di scorze di cannoli Vitrano c'è ora persino un legame commerciale, con la prossima immissione sul mercato del "Cannolo degli innamorati"! Testimonial? Proprio Claudio e Anna, che per non deludere le famiglie si gettano in un abisso di bugie, annunciando persino le loro nozze... ma anche di più, com'è evidente in questa clip, dove c'è una certa fretta nell'allestire un matrimonio riparatore da parte delle mamme e dei papà.



La fuitina sbagliata: Clip del Film: Lasciatemi un momento con i ragazzi - HD

Barbara Tabita nel film interpreta Enza Vitrano, la mamma di Anna: una personalità vulcanica, entusiasta all'idea di organizzare il matrimonio del secolo.... ma anche forse una di quelle personalità che non accettano un "no" come risposta. Barbara si è vista di recente nella serie Mariottide di e con Maccio Capatonda (nonché nei panni della fatale Sharon in Italiano medio).



La fuitina sbagliata: Sul set del film con Barbara Tabita - HD