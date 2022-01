La fiera delle illusioni - Nightmare Alley primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley di Guillermo del Toro con Bradley Cooper e un cast di star sorregge il botteghino italiano del weekend, lo seguono Il lupo e il leone e Spider-Man No Way Home.

Una felice sorpresa al boxoffice italiano del weekend: al suo debutto in Italia, al primo posto c'è La fiera delle illusioni - Nightmare Alley di Guillermo del Toro, capitanato da Bradley Cooper, attorniato da Toni Collette, Cate Blanchett, David Strathairn, Rooney Mara, Willem Dafoe, Richard Jenkins. In quattro giorni il nuovo adattamento del romanzo di William Lindsay Gresham, secondo in ordine di tempo dopo quello del 1947 con Tyrone Power, porta a casa 635.000 euro. Non è una gran cifra, è vero, ma il visionario dramma d'epoca di Del Toro è stato ingiustamente punito al botteghino americano, con un flop sonoro che ha fatto indignare anche Martin Scorsese. I suoi 15 milioni di dollari ottenuti a stento nel mondo sono un disastro, ma a quanto pare diversi spettatori italiani hanno voluto dare al film una meritata chance. Chi scrive non se n'è pentito. Leggi anche La fiera delle illusioni, Martin Scorsese raccomanda il film di Guillermo del Toro

Slitta dal primo al secondo posto Il lupo e il leone, storia di una ragazza che decide di prendersi cura dei due cuccioli di animali nel titolo: una storia per famiglie senza computer grafica ma con animali reali. Funzionò Mia e il leone bianco, funziona questo: nel fine settimana ha registrato altri 508.000 euro, raggiungendo il totale italiano di 1.206.000.

Scende dalla seconda alla terza posizione una vecchia conoscenza: sì, Spider-Man No Way Home continua a incassare, a questo giro portando a casa altri 347.000 euro. Siamo a quota 23.635.000 qui da noi, 1.739.000.000 dollari nel mondo intero. Peter Parker ha ancora qualcosa da dare al circuito delle sale.