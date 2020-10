La Famiglia Addams 2 in arrivo per Halloween 2021: ecco il teaser trailer

News Cinema

La MGM ha annunciato orgogliosamente con un teaser trailer e due poster l'uscita in sala de La famiglia Addams 2 nel 2021, nel periodo di Halloween. Nel nuovo film c'è un piccolo cambiamento.

La MGM ha appena annunciato che La Famiglia Addams 2, sequel del film d'animazione dall'incasso mondiale di oltre 155 milioni di dollari, uscirà nelle sale USA alla fine di ottobre 2021, in corrispondenza con la festa di Halloween. L'informazione arriva insieme a una notizia che chi andrà a vedere la versione in lingua inglese forse non apprezzerà, e cioè che è intervenuto un cambiamento nel cast vocale del film.

La famiglia Addams 2: chi saranno le voci originali del film

Ne La Famiglia Addams 2 non ci sarà più Finn Wolfhard, alias il Mike di Stranger Things, a prestare la voce al biondo, cicciottello e pestifero Pugsley Addams. Lo ha sostituito Javon Walton, che ha recitato nelle serie tv Utopia ed Euforia. Altra new entry è Bill Hader, che doppierà un nuovo personaggio di cui conosciamo soltanto il nome: Cyrus. Il restante cast vocale del seguito de La Famiglia Addams è invece confermato. Charlize Theron "sarà" Morticia Addams, Oscar Isaac Gomez, Bette Midler la Nonna, Nick Kroll lo Zio Fester e Chloë Grace Moretz Mercoledì, Conrad Vernon Lurch, Snoop Dogg il Cugino Itt.

Il teaser trailer de La famiglia Addams 2

Insieme all'annuncio della data, o meglio del periodo d'uscita de La famiglia Addams 2, la MGM ha regalato ai fan dei lugubri personaggi inventati da Charles Addams un teaser trailer. In apertura leggiamo: "Soltanto un anno... prima che il mondo ritorni alla normalità", frase ironica ma molto molto attuale e un po' inquietante poi immediatamente corretta.

I poster de La Famiglia Addams 2

La MGM ha voluto ingannare la lunga attesa del sequel del film di Greg Tiernan e Conrad Vernon con due poster de La Famiglia Addams 2. Nel primo troviamo uno dei nostri personaggi preferiti, Mercoledì. Nel secondo ecco il gruppo al gran completo, con Morticia Addams seduta fieramente sul numero 2.