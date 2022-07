La donna del fiume - Suzhou River: il trailer italiano del film di Lou Ye

News Cinema

Arriva nei cinema il 14 luglio con Wanted Cinema, e in versione restaurata in 4K, questo bellissimo film cinese mai uscito prima in Italia, e presentato in prima mondiale a Rotterdam nel 2000.

Wanted Cinema porta in sala dal 14 luglio La donna del fiume - Suzhou River, capolavoro diretto dal regista cinese Lou Ye che non è mai stato distribuito in Italia, e che ora uscità nella versione restaurata in 4K realizzata da Ansgar Frerich di Basis Berlin Post Produktion.

Definito da alcuni "La donna che visse due volte di Oriente" e fortemente influenzato dal romanticismo urbano di Wong Kar-wai, La donna del fiume - Suzhou River racconta, in estrema sintesi, la storia di un giovane motociclista cui viene chiesto di accompagnare la figlia sedicenne di un contrabbandiere. I due si innamorano, ma quando lei scopre che lui la vuole rapire per ottenere un riscatto, si getta nel fiume facendolo finire in carcere per omicidio. Una volta scagionato, il ragazzo incontra una ballerina: un misterioso alter ego della ragazza scomparsa.

Il film venne presentato in prima mondiale al Festival di Rotterdam nel 2000, senza che Lou Ye avesse il permesso di proiettarlo da parte delle autorità cinesi, tanto che per anni il film in patria è stato bandito. Questo non gli impedì comunque di fare il giro dei festival internazionali, ottenendo plausi e riconoscimenti.

Questo è il trailer italiano della versione restaurata di La donna del fiume - Suzhou River, seguito da una nota di restauro di Ansgar Frerich.





“Ogni progetto di restauro è un prototipo. Non esiste un manuale, soprattutto quando si lavora su film di altri background culturali. Spesso paragono il lavoro di restauro a quello di un archeologo, che trova i pezzi rotti, li rimette insieme e poi, vedendone la forma, riempie le parti mancanti. Restaurare un film significa cercare di capire non solo il background culturale, ma anche il tempo in cui è stato prodotto e ciò che circondava la produzione. È abbastanza intimo. Esamini il lavoro del regista al microscopio. Lavorare su SUZHOU RIVER è stato speciale, poiché sono stato in grado di comunicare con Lou Ye e il suo assistente alla regia Ying Li durante l’intero processo. Un’opportunità come questa stabilisce un quadro chiaro per il restauro. Durante queste sessioni, abbiamo discusso generalmente dell’approccio del regista, e tutto quello che avrebbero voluto fare al momento della produzione ma che non era permesso o tecnicamente impossibile da ottenere. In termini di suono, diffondere il segnale mono dal materiale originale in un’esperienza 5.1 – cosa che abbiamo fatto su SUZHOU RIVER – è quasi un lavoro da pioniere…”

Ansgar Frerich, Basis Berlin Post Produktion