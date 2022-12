La commedia che si evolve: incontro con Riccardo Milani premiato a Sorrento

News Cinema

Mentre il cinema italiano cerca di risollevare le sue sorti al botteghino dopo il calo brutale legato agli anni di pandemia, la commedia è in evoluzione, uno dei generi più in crisi di identità. Ne parliamo con Riccardo Milani, Premio Speciale Cinecittà-ANEC a Sorrento.

RIdere è così importante che la commedia, almeno dalle nostre parti, è il genere che tradizionalmente ha sostenuto il botteghino cinematografico. Negli ultimi anni, non solo per la pandemia, la "commedia comica", quella fatta di battute archetipiche su un rapporto fra i sessi molto evoluto e in cambiamento, negli ultimi anni sembra improvvisamente invecchiata. Lo confermno i dati, che salvano solo una commedia di situazioni, che cerca di tener presente la situazione attuale del Paese, più sofisticata.

Abbiamo parlato di questi temi con Riccardo Milani, in prima linea durante i periodi meno favorevoli dell'evoluzione della pandemia, con la frequentazione dei cinema resa difficile dalle dovute restrizioni, con due commedie, Come un gatto in tangenziale - ritorno a Coccia di morto e Corro da te, grazie alle quali ha ricevuto a Sorrento il Premio Speciale Cinecittà-ANEC, in occasione delle Giornate professionali di cinema.

Lo abbiamo incontrato in questa video intervista.