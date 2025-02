La Città Proibita: il coloratissimo e spettacolare trailer del nuovo film di Gabriele Mainetti

News Cinema

Arriva al cinema con PiperFilm il 13 marzo, dopo le anteprime dell'8 marzo, il nuovo e attesissimo film di Gabriele Mainetti, La Città Proibita. Anche se il titolo fa volutamente pensare all'Oriente, l'azione si svolge interamente a Roma, nel quartiere multietnico dell'Esquilino, che comprende anche la Chinatown. Nel cast ci sono Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli e Chunyu Shanshan, con la partecipazione di Luca Zingaretti e la sceneggiatura è dello stesso Mainetti con Leonardo Bises e Davide Serino, coautori questi ultimi di M - Il figlio del secolo, per cui ci aspettiamo davvero molto dal film, nato dall'amore del regista per il cinema di arti marziali. Il trailer ufficiale conferma le nostre speranze. Eccolo.

La trama de La Città Proibita

Mei, una misteriosa ragazza cinese, arriva a Roma in cerca della sorella scomparsa. Il cuoco Marcello e la mamma Lorena portano avanti il ristorante di famiglia tra i debiti del padre Alfredo, che li ha abbandonati per fuggire con un’altra donna. Quando i loro destini si incrociano, Mei e Marcello combattono antichi pregiudizi culturali e nemici spietati, in una battaglia in cui la vendetta non si può scindere dall’amore.