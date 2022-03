La Cina contro Keanu Reeves: via i suoi film dalle piattaforme streaming

News Cinema

Il sostegno dell'attore alla causa del Tibet gli è costato caro. I suoi film non si trovano più sulle piattaforme streaming della Cina.

In questi tempi di follie e pandemie, non ci si può consolare nemmeno con un po’ di sano intrattenimento, soprattutto se si abita in Cina e si sente il desiderio di gustarsi la saga di Matrix o qualche altro action con Keanu Reeves. Sembra infatti che siano stati tolti dalle piattaforme streaming i film che vedono protagonista l'attore. La ragione è il sostegno di Reeves alla causa del Tibet, che anela all'indipendenza.

Dovete sapere che Keanu Reeves ha partecipato all'annuale Tibet House Benefit Concert (un concerto di beneficenza a favore del Tibet) insieme ad artisti del calibro di Lori Anderson, Patti Smith, Cyndi Lauper e Iggy Pop. Direttore artistico dell'evento era Philip Glass. Ovviamente i nazionalisti cinesi non hanno gradito l'iniziativa e hanno cominciato a esprimere la loro disapprovazione sui social. La notizia di Reeves al concerto è stata diffusa in concomitanza con l'uscita in Cina di Matrix Resurrections, e questo spiega l'incasso non certo stratosferico del film.

I film con Keanu Reeves che la Cina non può vedere

Ma quanti e quali film di Reeves sono stati radiati dallo streaming? Il Los Angeles Times scrive che ben 19 titoli non figurano più su Tencent Video, mentre su Yoku e Migu Video non si trova nemmeno un film con Keanu. L'unica eccezione è Toy Story 4, in cui l'attore presta la voce allo stuntman canadese Duke Caboom. Se cercate sulla piattaforma iQiyi Keanu Reeves, leggerete il seguente messaggio: "Nessun risultato relativo a Keanu Reeves è stato trovato".

Sempre il Los Angeles Times scrive di non aver capito se siano state le piattaforme di loro iniziativa a togliere dal proprio catalogo i film con Reeves o se invece la decisione sia arrivata dall'alto. In ogni modo, Keanu non è il solo ad aver subito un simile trattamento. Prima di lui è successo a Richard Gere, caro amico del 14° Dalai Lama, e a Selena Gomez, che aveva avuto la malaugurata idea (si fa per dire) di scattarsi una foto sempre con il Dalai Lama.

Pur immaginando che il Neo di Matrix continuerà a dormire sonni tranquilli anche dopo questo increscioso incidente, la Cina è comunque un mercato importante per il cinema USA e "perderla" potrebbe essere un guaio.