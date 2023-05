La Chimera: incontro con Josh O'Connor, Isabella Rossellini e la restante famiglia circense del film di Alice Rohrwacher

News Cinema

Formano una comunità allegra e contenta di aver trascorso del tempo insieme gli attori del film di Alice Rohrwacher La Chimera. Sono arrivati anche loro a Cannes, felici di sostenere la regista nella competizione.

Parlando della sua poetica, Alice Rohrwacher ha spiegato che i suoi film sono anche un modo per raggiungere le cose che nella vita continuano a sfuggirci. Più che avere un significato di per sé, per lei le cose acquistano senso quando hanno un legame, un rapporto fra loro, spesso in un gioco di opposti: alto/basso, passato/presente, visibile/invisibile, locale/straniero. Quando racconta una storia e si muove dunque tra un elemento e il suo contrario, Alice presta grande attenzione alla scelta dei suoi compagni di viaggio, preferendo alle star i volti poco noti o meno noti. Poi c'è sempre sua sorella Alba, che ne La Chimera interpreta un ruolo piccolo ma fondamentale. Protagonista è invece Josh O'Connor, attore inglese che ha recitato in The Crown. Infine ci sono la brasiliana Carole Duarte e Vincenzo Nemolato, che abbiamo apprezzato in Tutto chiede salvezza. A ben guardare, però, nel terzo film italiano in concorso al 76° Festival di Cannes un'icona, e non soltanto cinematografica, c'è. È Isabella Rosellini.

Il cast de La Chimera accompagna Alice Rohrwacher a Cannes. Accanto a lei, nel Salone Marta dell'Italian Pavilion, sta seduto Josh O'Connor, che durante le riprese ha imparato l'italiano e che spiega che la sua "chimera" è proprio Alice. La sua incursione nell'esistenza dei tombaroli è stata sensazionale, come lui stesso racconta: "È sicuramente stata un'avventura quella con Alice, che è riuscita a creare un gruppo di persone che formava quasi una famiglia circense. Abbiamo trascorso diversi mesi tutti insieme ed è stata un'occasione davvero speciale, sicuramente la mia esperienza cinematografica più singolare, la più unica di tutta la mia carriera. La Chimera è un film che amo moltissimo e di cui sono particolarmente fiero. Mi ha dato la possibilità di lavorare con attori straordinari".

Josh O'Connor interpreta un giovane archeologo inglese che ama i manufatti che i tombaroli rubano e cerca di entrare in comunicazione con il suo grande amore italiano, una ragazza che non c'è più. Josh nella realtà non è esperto di archeologia, ma sua nonna è ceramista e quindi si è sentito a casa nonostante venisse da un altro paese. Qualcuno gli chiede se gli sia dispiaciuto abbandonare, a fine riprese, il personaggio di Arthur, e lui risponde così: "Considero questo film un vero e proprio dono. Desideravo che non finisse mai proprio per la sensibilità del mio personaggio. Ogni volta che lascio un personaggio, il momento del commiato si accompagna a un dispiacere, a un dolore, perché non ci si lascia alle spalle solo il personaggio, ma l'esperienza del set nella sua totalità. Nel caso di Alice, è stato un dolore particolarmente profondo, perché non so quante altre volte riuscirà a immaginare un personaggio inglese per cui potrebbe richiamarmi a lavorare con lei".

L'altra straniera de La Chimera è Carol Duarte. Alice Rohrwacher aveva bisogno, nel film, di un'altra "scappata di casa" (oltre ad Arthur) e ha scelto l'attrice dopo una piacevole conversazione su Skype. In un italiano un po’ traballante la Duarte esprime la sua gioia per una collaborazione tanto proficua: "È stato bellissimo. Sono molto felice di essere qui con tutte queste persone che trovo fantastiche. Per me che sono brasiliana e sono stata in Italia per fare questo film, era tutto magico, a cominciare dal lavoro con Isabella, Josh e i tombaroli. È stato un sogno diventato realtà".

Entusiasta del modo in cui Alice Rohrwacher dirige gli attori e dell'atmosfera sul set è anche Vincenzo Nemolato: "È stato divertentissimo e bellissimo girare La Chimera. È sicuramente un modo di lavorare favoloso, anche perché per me era nuovissimo. Dovevamo affidarci all'istinto per cercare di dimenticare quella parte dell'attore che nuoce gravemente alla salute. Era il cinema che cerco da sempre, in cui al centro c'è l'essere umano".

Ogni volta che osserviamo Isabella Rossellini, restiamo incantati dalla sua grazia, dalla sua eleganza, dall'ironia che la caratterizza e dalla gentilezza. Alice l'ha voluta fin dal primo momento e quando, un giorno, in un mucchio di riviste portate sul set ne ha trovata una con in copertina la foto dell'attrice praticamente neonata insieme alla sorella, si è resa conto dell'umiltà e della semplicità di una donna che ha attraversato il cinema di molti paesi, lavorando con grandissimi registi.

"Ho fatto prima un film con Alba" - spiega la Rossellini. "Era La solitudine dei numeri primi. Abbiamo fatto amicizia e mi ha presentato sua sorella, ho visto tutti i loro film e sono rimasta incantata dal talento di Alice, quindi sono felicissima che mi abbia chiamata. Il set è stato bellissimo, ricordo che Alice doveva andare via in macchina, sennò il cane la seguiva. Ne La Chimera si sente la vita di Alice, di Alba, di come sono cresciute, del padre apicoltore. Amo la loro conoscenza della vita contadina, della vita agricola, che è stata una vita dimenticata e anche un po’ messa da parte, e che adesso viene invece riportata in superficie proprio dal nostro film.

Se la chimera della Rossellini è lavorare di più e incontrare altri artisti, quella di Alba Rohrwacher quasi commuove. "La mia chimera" - dice l’attrice - è cercare di essere Josh, Alice, Carole, Isabella, Vincenzo, e lo sforzo costante mai veramente afferrato di stare qui”.

Alba chiude l’incontro con gli attori e ci tiene a parlare della felicità di tornare a lavorare con la sua sorellina: "Come dice Josh, mia sorella è stata capace di creare una famiglia circense. Io sono nata in questa famiglia e quindi ho il privilegio di poter unire la scelta professionale e la passione della mia vita alle mie radici, alla mia origine, che è Alice".