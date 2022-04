La cena perfetta: Salvatore Esposito assaggia un amuse-bouche nella clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Al cinema il 26, 27 e 28 aprile, La cena perfetta è una "crime romance comedy" con Salvatore Esposito e Greta Scarano. Vediamo una clip in esclusiva per Comingsoon.it.

Arriverà nelle sale grazie a Vision Distribution il film La cena perfetta, un'uscita evento che sarà al cinema nei giorni 26, 27 e 28 aprile. Crimine, romanticismo e alta cucina si amalgamano in questa commedia scritta da Stefano Sardo, Giordana Mari, Gianluca Bernardini e diretta da Davide Minnella.

La storia segue le vicende di Carmine, interpretato da Salvatore Esposito, un camorrista dal cuore buono che gestisce a Roma un ristorante per riciclare i soldi sporchi della malavita. Quando incontra Consuelo, una chef dal carattere ingombrante che ha il volto di Greta Scarano, ne resta infatuato in parte dalla sua personalità e in parte dalla ricerca della perfezione nei piatti che cucina. Insieme si lanciano nell'impresa di dare lustro al ristorante seducendo i clienti con piatti creativi e raffinati, ma Carmine deve fare attenzione a non dimenticare il suo ruolo e lo stretto rapporto con il boss che lo tiene d'occhio da lontano.

Grazie alla collaborazione con la chef stellata Cristina Bowerman, terzo protagonista del film è la cucina con la sua arte fatta di sapori, storie vissute e sentimenti: la pasta con le patate che si vede nel film è più potente di una qualunque arma da fuoco. Completano il cast Giafranco Gallo, Gianluca Fru e Antonio Grosso. Il film è prodotto dalla IIF di Fulvio e Federica Lucisano.

Qui sotto potete vedere una breve clip de La cena perfetta in esclusiva per Comingsoon.it in cui il personaggio di Salvatore Esposito si siede al tavolo di un raffinato ristorante e gli viene servito un amuse-bouche. Più in basso il trailer.



La cena perfetta: Una Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film - HD