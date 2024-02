La Casa: in arrivo un altro spin-off prodotto da Sam Raimi e affidato a un regista francese

News Cinema

Dopo il successo di La casa - Il risveglio del male, Sam Raimi mette in produzione un altro film ispirato alla saga e lo affida a Sébastien Vaniček.

Buone notizie per chi non ne ha mai abbastanza di reboot, spin-off e derivazioni varie de La casa, l'esordio capolavoro splatter di Sam Raimi che oltre 40 anni dopo la sua uscita continua a produrre figli legittimi. Dopo il successo del reboot al femminile La casa - Il risveglio del male, Raimi ha infatti deciso di produrre un altro film della saga, affidandone la regia a un francese in ascesa, Sébastien Vaniček.

Il nuovo film di Evil Dead dal regista di Vermines

Sébastien Vaniček ha debuttato alla regia col film Vermines, del quale vi abbiamo mostrato il trailer che vi riproponiamo in fondo a questo articolo. Il film è stato presentato in anteprima alla Settimana della Crifica della mostra del cinema di Venezia ed ha al centro gli abitanti di un condominio in rovina, infestato da ragni velenosi e che si riproducono velocemente. Dopo aver vinto il premio come miglior film e miglior regista al Fantastic Fest e il premio speciale della Giuria a Sitges, Vermines ha evidentemente conquistato Raimi, che ha deciso di affidare al suo autore il nuovo titolo della sua saga splatter. Prima di Vermines, il regista aveva realizzato una serie di corti, Crocs, Mayday e 299 792 458 M/S. Sulla trama del previsto film di Evil Dead che sarà diretto da lui non si sa ancora nulla, ma la stoffa c'è e dunque abbiamo fiducia.