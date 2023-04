La Casa - Il risveglio del male: ecco l'ultimo sanguinosissimo trailer con le recensioni del film!

News Cinema

Arriverà al cinema, attesissimo da tutti gli appassionati, La Casa - Il risveglio del male, il film di Lee Cronin da cui gli amanti della saga si aspettano il massimo. E il trailer finale promette brividi e splatter a profusione.

Le porte dell'ascensore si aprono e veniamo inondati di sangue: non è il trailer di Shining ma quello finale e sanguinosissimo di La Casa - Il risveglio del male, che rilancia più splatter che mai la saga inaugurata da Sam Raimi col primo Evil Dead, La Casa, nel 1981. Lee Cronin dirige un horror dal punto di vista femminile che, come dice una recensione, "spinge l'acceleratore a tavoletta e non si ferma mai". E questo è quello che i fan di uno degli splatter più significativi di tutti i tempi stavano aspettando.



La Casa - Il Risveglio del Male: Il Final Trailer Ufficiale (con recensioni del film) - HD

La Casa - Il risveglio del male: la trama del film

Come spesso succede ultimamente, noi potremo vedere La Casa - Il risveglio del Male al cinema un giorno prima degli americani, ovvero il 20 aprile. L'horror sta attualmente vivendo un periodo di grande rinascita, probabilmente in accordo e per reazione ai tempi cupi in cui viviamo, visto che il cinema dell'orrore è stato sempre un modo per esorcizzare la realtà e i veri terrori che ci circondano. Nel cast ci sono Gabrielle Echols, Morgan Davies, Nell Fisher, Alyssa Sutherland e Lily Sullivan. La trama vede Beth far visita dopo una vita vagabonda alla sorella maggiore Ellie, che vive coi suoi tre figli in un piccolo appartamento a Los Angeles. La scoperta di un misterioso libro nelle fondamenta del palazzo in cui vive Ellie dà il via libera a demoni incarnati e spingono Beth in una lotta primitiva per la sopravvivenza, costringendola ad affrontare la versione più da incubo della maternità che possiamo immaginare. Il regista Sam Raimi assieme al protagonista della saga originale Bruce Campbell e allo sceneggiatore Robert Tapert sono produttori di questa versione, che hanno seguito passo passo.