La Ballata di un Piccolo Giocatore: ecco il teaser trailer italiano del film con Colin Farrell in arrivo su Netflix

Il regista di Conclave, Edward Berger, adatta per Netflix il romanzo omonimo di un grande scrittore come Lawrence Osborne. Nel cast, anche Tilda Swinton. Ecco teaser trailer e trama di La Ballata di un Piccolo Giocatore.

Inglese, classe 1958, Lawrence Osborne è uno scrittore bravissimo, un viaggiatore, uno straordinario scopritore e raccontatore di luoghi e storie. In Italia le sue opere sono pubblicate da Adelphi, e se proprio dovessi consigliarvene una, comincerei forse da "Santi e bevitori. Un viaggio alcolico in terre astemie". Oppure, da uno dei suoi romanzi più celebri, "La ballata di un piccolo giocatore", che potreste e dovreste leggere prima del prossimo 29 ottobre, giorno in cui in streaming su Netflix debutterà il film che l'Edward Berger di Conclave ne ha tratto a partire dalla sceneggiatura di Rowan Joffe.

Questa la trama ufficiale del film:

Lord Doyle sta vivendo nascosto a Macao, trascorrendo le sue giornate e le sue notti nei casinò, bevendo molto e scommettendo quel poco denaro che gli è rimasto. Lottando per stare al passo con i suoi debiti in rapida crescita, gli viene offerta un'ancora di salvezza dalla misteriosa Dao Ming, una dipendente del casinò con segreti tutti suoi. Tuttavia, alle sue calcagna c'è Cynthia Blithe, un'investigatrice privata pronta a confrontarsi con Doyle su ciò da cui sta fuggendo. Mentre Doyle cerca di raggiungere la salvezza, i confini della realtà iniziano a stringersi.

A interpretare Lord Doyle nel film di Berger c'è Colin Farrell, mentre Fala Chen e Tilda Swinton appaiono rispettivamente nei ruoli di Dao Ming e di Cynthia Blithe.

La ballata di un piccolo giocatore, che verrà presentato in prima mondiale al Toronto International Film Festival, segna il ritorno di Berger a casa Netflix dopo il successo (e l'Oscar) di Niente di nuovo sul fronte occidentale, e anche col direttore della fotografia James Friend e il compositore Volker Bertelmann.

Qui di seguito, il primo teaser trailer in italiano del film.

La ballata di un piccolo giocatore: il teaser trailer italiano del film