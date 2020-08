La babysitter: Killer Queen, il trailer del sequel horror comedy con Bella Thorne

News Cinema

Piacevolmente accolto dagli spettatori nel 2017, la storia tra horror e commedia del film La Babysitter prosegue nel sequel La babysitter: Killer Queen, sempre in esclusiva per Netflix.

Divertente e spaventoso, con un pizzichi di sensualità a corollario, il film La babysitter aveva piacevolemente intrattenuto gli spettatori di Netflix a partire dal 13 ottobre del 2017. Non ci è voluto molto tempo per mettere in cantiere un sequel, richiesto dalla piattaforma streaming e sempre prodotto dalla Wonderland Sound and Vision di prorietà di McG. Quest'ultimo ha diretto il primo film e ne dirige anche il sequel, intitolato La babysitter: Killer Queen.

Il film si rivolge al giovane pubblico (maggiore di 14 anni), promettendo una serata di brividi, suspense, risate e irriverenza. Nel primo film Cole, interpretato da Judah Lewis, faceva l'errore suo malgrado di svegliarsi dal sonno scoprendo che la sua babysitter apparteneva a una setta satanica. Dopo essere sopravvissuto agli eventi del film, in questo sequel il giovane affronta un altro incubo: il liceo. E oltre ai problemi legati all'adolescenza, i demoni del passato, tra cui Bella Thorne, tornano a infestargli la vita.



Qui sotto il trailer di La babysitter: Killer Queen, dal 10 settembre 2020 disponibile su Netflix.