Netflix, i film a settembre 2020 in streaming: Enola Holmes, Sto pensando di finirla qui, Django Unchained

Cosa ci sarà su Netflix Italia nel mese di settembre 2020? Esaminando i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di settembre, ecco alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta dei lungometraggi.

Quattro le proposte di film originali questo mese, piuttosto interessanti: La partita (dal 1°) di Francesco Carnesecchi usa un match calcistico come metafora di riscatto, mentre Sto pensando di finirla qui (dal 4) è la nuova fatica della leggenda Charlie Kaufman, che adatta il romanzo di Iain Reid con Toni Collette e David Thewlis nel cast. Dal 16 settembre sarà disponibile invece The Devil All the Time di Antonio Campos, un thriller drammatico interpretato da Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Riley Keough, Sebastian Stan e Mia Wasikowska, ambientato nel Midwest degli anni Sessanta, dove una famiglia cerca di tirare avanti nonostante la malattia della mamma.

Atteso dai fan di Stranger Things e Sir Arthur Conan Doyle è senz'altro Enola Holmes, dove Millie Bobby Brown interpreta la sorella minore di Sherlock e Mycroft Holmes, ribelle e alle prese col suo primo caso. Dal 23 settembre sulla piattaforma.



Nutrita la rappresentanza di cinema autoriale italiano nel settembre 2020 di Netlix: dal 1° sbarcano sul servizio la commedia Mine vaganti di Ferzan Ozpetek, Le conseguenze dell'amore e L'amico di famiglia di Paolo Sorrentino, Primo amore e L'imbalsamatore di Matteo Garrone, il crudo Diaz - Non pulire questo sangue di Daniele Vicari, Radiofreccia di Luciano Ligabue.



Non sono di certo tra i cinecomic più amati di sempre, ma segnaliamo anche la presenza di The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro (dal 1°) con Andrew Garfield, Emma Stone e Jamie Foxx, nonché del Suicide Squad di David Ayer, trampolino di lancio per l'Harley Quinn di Margot Robbie, dal 6 settembre.



