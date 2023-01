L'ultima notte di Amore con Favino e il documentario di Martone su Troisi alla prossima Berlinale

News Cinema

Sono stati annunciati otto nuovi titoli del prossimo Festival di Berlino tra cui nella sezione Special due film italiani. Attesi alla Berlinale Pierfrancesco Favino e Mario Martone.

Cominciano gli annunci dei titoli selezionati per la prossima edizione del Festival di Berlino, dal 16 al 26 febbraio, la prima di nuovo a pieno regime dopo la pandemia. Dopo il film d'apertura, ecco otto nuove aggiunte in Berlinale Special, con un programma che si annuncia ricco, compreso l'Orso d'oro alla carriera per Steven Spielberg e Kristen Stewart presidente della giuria.

Ci sono anche due attesi film italiani: L'ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano, con protagonista Piefrancesco Favino insieme a Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva, in uscita nelle sale italiane il 23 febbraio per Vision Distribution; e il documentario di Mario Martone, Laggiù qualcuno mi ama, dedicato a uno dei figli più amati di Napoli e della cultura italiana del secolo scorso, Massimo Troisi, in sala dal 19 febbraio sempre per Vision con Medusa.

Ci sarà anche il biopic Golda, con Helen Mirren nei panni della statista israeliana Golda Meir, insieme a Camille Cottin e Liev Schreiber, oltre a Kill Boksoon di Byun Sung-hyun, su una serial killer donna in Corea del Sud, Mad Fate di Soi Cheang, Sun and concrete di David Wnendt, Talk to me di Danny e Michael Philippou, Der vermessene Mensch di Lars Kraume, sulle tragiche violenze della repressione coloniale tedesca in Africa alla fine dell'Ottocento.

Titoli che completano la sezione Berlinale Special, "dimostrano quanto ampio, colorato, vibrante, impegnato e appassionante possa essere il cinema", secondo il direttore artistico Carlo Chatrian.

foto di Loris Zambelli