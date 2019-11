L'ufficiale e la spia: video intervista a Emmanuelle Seigner e Luca Barbareschi sull'appassionante film di Roman Polanski

News Cinema

Due fra gli interpreti dell'atteso adattamento fra denuncia e thriller ci raccontano l'attualità di un film ambientato oltre un secolo fa.

Dreyfus è un nome diventato proverbiale nella storia francese, anche grazie al celebre articolo denuncia, J'accuse, scritto da Émile Zola, uno dei maggiori scrittori francesi, con cui accusò le istituzioni militari e politiche di aver incarcerato ingiustamente per spionaggio l'ufficiale Alfred Dreyfus, solo perché ebreo. Una storia definita a più riprese molto attuale da Emmanuelle Seigner, una delle interpreti de L'ufficiale e la spia, che abbiamo intervistato insieme a Luca Barbareschi, anche coproduttore.

L'antisemitismo in crescita, il razzismo che sembra una ferita sociale sempre viva: non viviamo forse un'epoca così diversa rispetto a quegli anni di fine '800 in cui la storia è ambientata. Tratto da un romanzo di Robert Harris, che ha scritto anche la scenggiatura insieme al regista, Roman Polanski, L'ufficiale e la spia è in arrivo nelle nostre sale dal 21 novembre, dopo aver vinto il Gran Premio della giuria alla scorsa Mostra del cinema di Venezia.

Eccovi la nostra video intervista sul film con Emmmanuelle Seigner e Luca Barbareschi.