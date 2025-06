L'Odissea di Christoher Nolan, Charlize Theron è Circe: "Sono un po' intimidita"

News Cinema

Charlize Theron ha rivelato ai microfoni di Variety di essere un po' intimidita dall'impegno che l'aspetta tra poco tra i protagonisti dell'Odissea di Christopher Nolan. Sarà la maga Circe, ma arriverà sul set per ultima. Nel frattempo, dal 2 luglio è su Netflix con The Old Guard 2.

Charlize Theron è su Netflix dal 2 luglio con The Old Guard 2, il seguito più volte rimandato del film originale action thriller sci-fi, dov'è il capo di una squadra di mercenari immortali. Intervistata su un red carpet da Variety, l'attrice ha confermato che non ha ancora girato le sue scene per The Odyssey di Christopher Nolan, nei panni della maga Circe. Le riprese sono già in corso, e sta per unirsi al resto del cast solo tra poco: la portata del progetto, nel quale entrerà "da ultima arrivata", la intimidisce un po'. Ma è abbastanza dura da reggere il colpo, lo sappiamo. Leggi anche Apex, Charlize Theron e l'acrobazia senza imbracatura costatale una frattura del dito: "Un miracolo che sia qui"

Charlize Theron e la Maga Circe di The Odyssey: "Sono l'ultima a presentarmi"

Come ben sappiamo, le riprese di The Odyssey di Christopher Nolan sono già in corso, per un'uscita nel luglio 2026: si tratta di un effettivo adattamento dell'Odissea di Omero, non sappiamo quanto fedele, ma di certo realizzato in una dimensione analogica che non vuole contaminare troppo di CGI le radici eterne del racconto di Ulisse. Ogni location nel Mediterraneo scelta da Nolan è stata infatti graziata da ricostruzioni fisiche delle location, con in più un Polifemo a grandezza naturale! Il cast comprende Matt Damon (Ulisse), Tom Holland (Telemaco), Anne Hathaway, Zendaya, Elliot Page, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, John Leguizamo e Benny Safdie, tra gli altri. E c'è Charlize Theron come maga Circe, anche se l'attrice, che sta presentando in questi giorni The Old Guard 2 finalmente portato a termine, dopo alcune vicissitudini produttive, non ha avuto ancora tempo di dedicarsi al personaggio. Si sente un po' in colpa, perché scherzosamente dichiara:

Parto tra un paio di settimane. Non so come mi preparerò, ne parlerò con Chris e vedremo come andrà. Mi intimidisce parecchio, sarò l'ultima a presentarmi, sarò come la ragazzina che si è trasferita da un'altra città. Tutti sapranno cosa stanno facendo... e io no!