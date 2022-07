L'Isola del Cinema: L'Isola Tiberina come non l'avete mai vista - Richiedi subito il tuo biglietto omaggio

News Cinema

Comingsoon.it ti offre un ingresso omaggio per l'Isola del Cinema valido fino al 3 settembre all'isola Tiberina di Roma

Al centro di Roma, sospesa tra le due sponde del Tevere, l'Isola Tiberina è uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia della capitale. Situata tra il Rione di Trastevere ed il Ghetto Ebraico, l'Isola Tiberina accoglie dal 1995, anno del centenario della settima arte, l'Isola del Cinema, Festival Internazionale di Cinema e Cultura.



Fino al 3 settembre prossimo, la ventottesima edizione de L'Isola del Cinema non soltanto proietterà successi di questa stagione cinematografica, ma sarà caratterizzata anche da incontri, dibattiti, masterclass, tributi a registi e attori. Pur occupandosi della settima arte, farà posto alle arti digitali, alla musica, alla letteratura, alla fotografia, a visite a spazi virtuali e a interessanti proposte food (per il programma completo e il calendario de L'Isola del Cinema, vi rimandiamo al sito ufficiale: isoladelcinema.com).

Richiedi subito il tuo biglietto per L'Isola del Cinema!

Comingsoon.it ti offre un ingresso omaggio per l'Isola del Cinema valido fino al 3 settembre all'isola Tiberina di Roma. Clicca qui e prenota il tuo invito omaggio valido per una persona Ti arriverà successivamente una mail di conferma con i dettagli su come usare il tuo ingresso gratuito all'Isola del Cinema.