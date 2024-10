L'evento BYS - ByYourSide alla Festa del Cinema di Roma che sostiene la End Polio Challange del Rotary International

News Cinema

All'Auditorium Parco della Musica, in occasione della 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma, si terrà l'evento By Your Side mercoledì 23 ottobre, dalle 17:30 alle 18:30, all'interno dello Spazio Regione Lazio.

La Vinians Srl è una società di produzione cinematografica che ha, per statuto, una vocazione ai temi sociali. Attraverso il mondo del cinema, le problematiche e le emergenze sociali possono essere raccontate, ma anche sostenute e accompagnate. Il cinema ha più che mai bisogno di trovare motivazioni e stimoli e i problemi sociali hanno bisogno di continui e luminosi focus. Da queste premesse nasce BYS - ByYourSide.

Il progetto intende utilizzare la finestra dei festival del cinema per ”proiettare” solidarietà sullo schermo della vita, seguendo le tracce dei grandi eventi a partire da Roma. Un Panel tematico, affidato a un dialogo agile tra espressioni dei diversi mondi, ci è sembrato un ottimo strumento di divulgazione, nel quale far confluire proposte, idee e disponibilità e dove ci sia spazio per testimonianze e proiezioni programmatiche. Nelle varie tappe, che speriamo di toccare con il nostro progetto, verranno organizzati eventi charity e raccolte fondi mirate, il cui ricavato sarà devoluto per il 70% alle associazioni o fondazioni deputate alla gestione della emergenza sociale candidata per l’anno in corso e il resto delle somme raccolte andranno a comporre una cassa di sostegno all’industria cinematografica: in primis perché il Cinema ospita e fa brillare l’iniziativa benefica e poi perché, pur essendo un’industria che fa pensare ad una grande opulenza, vive invece, in questo momento più che mai, il disagio dell’incertezza. Il cinema indipendente, soprattutto, che è stato storia e grande orgoglio, oggi si muove arrancando e non tutti i progetti di valore trovano spazio di espressione; sono affossati dalla ingerenza di alcuni grandi monopoli, da farraginosità e lentezze degli aiuti statali e dai costi elevatissimi dati da concorrenze imperfette.

"Siamo consapevoli di essere una goccia nell’oceano, ma pur sempre uno spiraglio speranzoso determinato a crescere e irrobustirsi con l’aiuto e la partecipazione di chi vorrà essere con noi, dalle istituzioni alle aziende di qualsiasi settore, dagli operatori ai semplici fruitori" spiega la Vinians. "Chiunque crederà e deciderà di partecipare ad una attività produttiva e propulsiva e solidale, sarà BYS… BYS non è una semplice raccolta fondi, ma un vero progetto realizzativo, dove il comparto cinema assume una doppia funzione, quella di benefattore e di beneficiario. Ogni anno attraverso un’attenta indagine si sceglieranno le fragilità da sostenere e si svilupperanno sempre con maggior concretezza gli strumenti per il sostegno al cinema".

Quest’anno ByS sosterrà la End Polio Challange del Rotary International. Una missione che il Rotary conduce da oltre 35 anni, promuovendo campagne per la eradicazione della Poliomelite, quale partner della Global Polio Eradication Initiative, grazie alle quali i casi di polio nel mondo si sono ridotti del 99,9%. Oggi la guerra nella striscia di Gaza ha trasformato questa piaga in una emergenza che colpisce i più piccoli, minacciati non solo da pallottole e bombe, ma anche dalla ricomparsa del patogeno della poliomelite, nella variante più pericolosa e contagiosa, a causa delle drammatiche condizioni igieniche in cui versa il territorio. Dal confronto nasce la conoscenza e da questa la forza e il coraggio per imbracciare le armi della solidarietà e della donazione, requisiti fondamentali per fare la differenza

In occasione della Festa del Cinema di Roma, questa iniziativa verrà approfondita all'Auditorium Parco della Musica. L'appuntamento è per mercoledì 23 ottobre, dalle 17:30 alle 18:30, all'interno dello Spazio Regione Lazio. A seguire ci sarà, per gli ospiti, un cocktail presso Spartito.