L'Été dernier: Teodora Films distribuirà il nuovo film di Catherine Breillat

News Cinema

Teodora Films porterà nei nostri cinema L'Été dernier, il film di Catherine Breillat in concorso al Festival di Cannes 2023. La distribuzione lo ha scelto per il suo coraggio e il suo anticonformismo.

L'Été dernier arriverà nelle nostre sale grazie a Teodora Film, la casa distribuzione creata da Vieri Razzini e Cesare Petrillo. Il nuovo film di Catherine Breillat, da pochissimo presentato in concorso al 76° Festival di Cannes, non ha ancora una data di uscita, ma Teodora lo ha scelto perché la regista francese ha saputo confermare "il suo spirito libero e anticonformista nell’esplorazione delle dinamiche del desiderio".

L'Été dernier: desiderio femminile e guerra fra i sessi (e trama)

L'Été dernier ha fortemente diviso la critica a Cannes, così come l'interpretazione dell’attrice protagonista Léa Drucker insieme al suo personaggio. Il film, comunque, si è assicurato il plauso di importanti testate quali Le Monde, Variety, Cineuropa.

Catherine Breillat, anche se non è in salute, non ha mancato l'appuntamento con il festival francese, che ama il suo cinema e la sua maniera di parlare in maniera diretta ed esplicita della sessualità femminile e della guerra fra i sessi. L'Été dernier affronta entrambi i temi, perché racconta la relazione proibita tra una donna quasi quarantenne e il figlio del marito, che ha solo 17 anni. Il film è anche un'analisi spietata dell'alta borghesia: ipocrita, giudicante e attenta alle apparenze. I personaggi della Breillat, pur appartenendo spesso a questo milieu, perdono il controllo, prendono decisioni sbagliate. Del resto la regista detesta il politicamente corretto e ama essere una voce sovversiva. Nel cast de L'Été dernier ci sono anche Samuel Kircher e Olivier Rabourdin.