L'estate nei tuoi occhi: la showrunner Jenny Han parla di una probabile data di uscita del film che prosegue la serie

A pochissimi giorni dall'arrivo dell'ultimo episodio della terza stagione de L'estate nei tuoi occhi, la showrunner della serie nonché autrice dei libri da cui è tratta ipotizza una data d'uscita per il film che concluderà le vicende di Belly e dei fratelli Fisher.

Soltanto due giorni fa vi abbiamo dato notizia del film che proseguirà la fortunatissima serie tv L'estate nei tuoi occhi, che si è conclusa con l'11° episodio della terza stagione, arrivato su Prime video mercoledì 17 settembre. Sappiamo bene che non è la prima volta che le vicende dei personaggi di una serie proseguono in uno o più lungometraggi, e l’esempio più fulgido in tal senso è la trilogia cinematografica di Downton Abbey, il cui ultimo capitolo Downton Abbey - Il Gran Finale è attualmente nelle nostre sale. Tornando però a L'estate nei tuoi occhi/The Summer I Turned Pretty, è stata Jenny Han, autrice dei romanzi da cui è tratta la serie e showrunner della serie stessa, a dichiarare di avere ancora qualcosa da raccontare su Belly, e che questo qualcosa la riporterà, naturalmente d'estate, nell'immaginaria località di mare Cousins. Abbiamo detto immaginaria, e infatti non la troverete in nessun atlante geografico, ed è anche questo che ci piace della storia di Belly e dei fratelli Conrad e Jeremiah Fisher, entrambi innamorati di lei. Ora, proprio perché abbiamo penato tanto prima di scoprire con quale dei due Belly trascorrerà probabilmente il resto della vita , ammettiamo che non ci arride l'idea che tutto venga di nuovo messo in discussione. Speriamo inoltre che il film non sia un'operazione a tavolino pensata unicamente per far soldi.

L'estate nei tuoi occhi: quando dovrebbe uscire il film

Dovete sapere che Jenny Han e il cast de L'estate nei tuoi occhi sono stati ospiti del programma televisivo mattutino Today Show, che va in onda su NBC. Per l'occasione si sono lasciati sfuggire qualche dettaglio sul film, che verrà anche diretto da Jenny Han, che per la sceneggiatura si farà aiutare da Sarah Kucserka.

Prima di tutto la Han ha detto che L'estate nei tuoi occhi - Il Film non arriverà nelle sale tanto presto. Alla domanda: "Uscirà nel 2026 o nel 2027?", la scrittrice ha risposto:

È ancora troppo presto per dirlo, non sappiamo bene quando uscirà ma certamente non il prossimo anno. Dobbiamo ancora metterci al lavoro. La mia co-showrunner Sarah Kucserka ed io abbiamo appena finito una prima bozza (di sceneggiatura), quindi stiamo ancora muovendo i primi passi.

Le parole di Jenny Han ci fanno sospirare, perché l'attesa è ancora lunga, ma, vista la cura che ha messo nella serie, è probabile che voglia dedicare altrettanta attenzione al film.

Il problema, osserva Screen Rant, è che in futuro i tre protagonisti della "saga" potrebbero non essere disponibili. Al momento, tanto Lola Tung quanto Christopher Briney e Gavin Casalegno sono richiestissimi. Staremo quindi a vedere, nella speranza che arrivino presto altre informazioni sul film, ad esempio se ci saranno anche Steven (Sean Kaufman), Taylor( Rain Spencer) e Denise (Isabella Briggs).