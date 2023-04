L'Esorcista del Papa: un sequel in preparazione, torna Russell Crowe

News Cinema

L'Esorcista del Papa, ovvero l'horror di possessione demoniaca in cui Russell Crowe interpreta Padre Amorth, avrà un seguito, sempre interpretato dall'attore premio Oscar. Il film sta ottenendo buoni risultati al botteghino internazionale a fronte di un costo abbastanza contenuto.

Arrivano buone notizie per i fan degli horror di possessione demoniaca. L’Esorcista del Papa avrà un sequel e sembra che la Sony sia già al lavoro sul progetto. La fonte di questa lieta novella è il sito Bloody Disgusting, che scrive di non avere informazioni dettagliate ma giura che Russell Crowe tornerà molto probabilmente a interpretare padre Gabriele Amorth, l'esorcista più famoso del Vaticano a cui William Friedkin ha dedicato il documentario The Devil and Father Amorth.

L'Esorcista del Papa 2: le ragioni del sequel

Dietro al sequel de L'Esorcista del Papa, nel quale il Santo Padre era interpretato da Franco Nero, c'è sicuramente l'inatteso strabiliante successo del film. Costato 18 milioni di dollari, ne ha già incassati in tutto il mondo 52 e ha attirato in sala un copioso numero di spettatori sia negli USA che in Italia. Fra le ragioni di questa popolarità c'è sicuramente la presenza di Russell Crowe, che nella versione originale parla con accento italiano. Per l’attore è stato il primo horror in tanti anni di carriera, e siccome si è dimostrato all'altezza del compito, perché non tentare di bissare il risultato del film di Julius Avery?

Anche la curiosità verso un personaggio realmente esistito ha avuto la sua parte, e in più L'Esorcista del Papa è ispirato proprio agli scritti dell'uomo di chiesa che nella sua vita ha praticato oltre 100.000 esorcismi, morendo nel 2016 alla veneranda età di 91 anni. C'è dunque tantissimo materiale a cui attingere, storie vere che potrebbero essere la base di un nutrito franchise.

Tutti pronti, dunque, per nuove avventure diaboliche di Padre Amorth. Quasi certamente guiderà la Vespa, mitico veicolo a due ruote che nel cinema hollywoodiano resterà sempre legato a Gregory Peck, Audrey Hepburn e a Vacanze Romane. Se un eventuale L'Esorcista del Papa 2 volesse davvero omaggiare la commedia romantica di William Wyler, dietro ad Amorth, seduta all'amazzone, dovrebbe esserci Madre Teresa di Calcutta.