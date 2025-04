L'Esorcismo di Emma Schmidt - The Ritual, ecco il teaser trailer italiano dell'horror con Al Pacino

News Cinema

Nei cinema dal 29 maggio distribuito da Midnight Factory il film che si ispira a una vera vicenda esorcistica avvenuta negli Stati Uniti a inizio Novecento. Ecco teaser trailer e trama di L'Esorcismo di Emma Schmidt - The Ritual.

Arriverà nei cinema italiani il 29 maggio, in anteprima mondiale e distribuito dal marchio specialista in horror Midnight Factory, il nuovo horror esorcistico che vede protagonista la leggenda Al Pacino assieme all'inglese Dan Stevens, quello che nella sua versione originale si intitola The Ritual e che da noi, per sottolineare giustamente il legame con la storia vera al quale è ispirato, prende il titolo di L'Esorcismo di Emma Schmidt.

La storia del film si ispira infatti a quella di questa ragazza, che venne lungamente sottoposta a un estenuante esorcismo nell’America di fine anni Venti del Novecento. Tra i casi di possessione ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa Cattolica, quello di L'Esorcismo di Emma Schmidt è il più documentato della storia grazie ai minuziosi appunti di Joseph Steiger, che costituiscono una straordinaria testimonianza e una fonte preziosissima che per anni ha ispirato molta letteratura di genere e i capolavori del cinema horror. Proprio la veridicità storica è ciò che rende il film un unicum nel suo genere. È infatti la prima volta che al cinema viene mostrato un esorcismo in tutta la sua terrificante autenticità.

Questa è la trama ufficiale del film:

America, 1928. In un convento nelle campagne dello Iowa, vicino alla cittadina di Earling, viene portata una giovane donna di nome Emma Schmidt (Abigail Cowen). Emma ha accettato di farsi ricoverare lì perché da quando è morta sua madre, qualche tempo prima, il suo comportamento è cambiato e la sua salute è in pericolo. Nessuno riesce a comprendere cosa le stia succedendo. I medici hanno gettato la spugna e il caso è passato nelle mani dell’anziano padre Theophilus Riesinger (Al Pacino): la Chiesa è infatti convinta che Emma sia posseduta da uno spirito maligno. Le speranze di guarigione sono legate alla pratica dell’esorcismo, di cui l’uomo è esperto. Le prime inquietanti immagini del teaser trailer mostrano padre Theophilus formare l’equipe che lo aiuterà durante l’esorcismo. Il parroco del convento, padre Joseph Steiger (Dan Stevens), dovrà documentare attentamente quello che succederà. Man mano che passano i giorni e si ripetono i rituali, le condizioni di Emma sembrano peggiorare. Il clima fra le suore è teso, la paura del maligno si espande tra le mura del convento e padre Steiger assiste a una trasformazione che non avrebbe mai pensato possibile…

Nel teaser trailer italiano ufficiale del film che vi mostriamo qui di seguito si può vedere uno dei passaggi che scandiscono il solenne rituale, con il corpo di Emma Schmidt in preda alla sofferenza al solo essere toccato dall’indice di padre Theophilus. L’esorcismo di Emma Schmidt - The Ritual è stato diretto David Midell (The Killing of Kenneth Chamberlain), anche autore del copione assieme a Enrico Natale; nel cast, assieme a Pacino e Stevens, troviamo anche Ashley Greene (The Twilight Saga) e la giovane star, amatissima dalle nuove generazioni, Abigail Cowen (Fate: The Winx Saga).

