L'Asian Film Festival torna a Roma dall'8 al 16 aprile e offre uno sguardo unico sul cinema orientale

Arriva dall'8 aprile a Roma al cinema Farnese l'imperdibile appuntamento con l'Asian Film Festival, giunto alla 22esima edizione, con anteprime nazionali e internazionali del meglio del cinema asiatico. Il programma.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di cinema, che vogliono scoprire film che a parte poche eccezioni non arrivano sui nostri schermi è quello con l'Asian Film Festival, che sta per tornare a Roma, nella cornice storica del Cinema Farnese in Campo de' Fiori, dall'8 al 16 aprile, con una serie di anteprime nazionali e internazionali, come ci annuncia il comunicato stampa della manifestazione, giunta al traguardo della ventiduesima edizione.

Asian Film Festival 2025

L’Asian Film Festival, una delle vetrine più importanti del cinema asiatico in Italia, torna dall'8 al 16 aprile al cinema Farnese di Roma, con una selezione di 36 film in anteprima italiana o internazionale. La selezione 2025 propone 19 film in Concorso, 7 fuori Concorso e 10 nella sezione Newcomers dedicata ai registi emergenti. Arricchiscono il programma del festival, diretto da Antonio Termenini, giornate dedicate alle cinematografie di Thailandia, Corea del Sud, Giappone, Vietnam a cui si aggiunge, per la prima volta, anche l’Indonesia. Un'opportunità unica per immergersi nella cultura e nel cinema di questi paesi attraverso una selezione di opere uniche e incontri con autori e produttori. Il concorso comincia martedì 8 aprile, alle 18.00, con Guardian of Honor di Joselito Altarejos, la storia di una madre che deve confrontarsi con una storia familiare di abusi. Al termine il cortometraggio A Year Apart di Chin Ocean. A inaugurare ufficialmente il festival, Blue Sun Palace di Constance Tsang, fuori concorso, in anteprima italiana. Blue Sun Palace è il primo intenso film di una giovane filmmaker americana di origine cinese. E’ stato presentato alla Semaine de la Critique a Cannes nel 2024 e ha vinto il Premio French Touch della giuria. Tra i titoli di rilievo dell’edizione 2025 troviamo The Embers, film in concorso, di Chung Mong- Hong. Protagonista il detective Chang che indaga su un omicidio legato a un caso di spionaggio di 50 anni prima, scatenando una serie di eventi mortali. Elegies di Ann Hui, la regista vincitrice del Leone d'Oro esplora la poesia contemporanea di Hong Kong attraverso alcuni incontri con noti poeti, mostrando due personalità opposte, Huang Can-ran e Liu Wai-tong.

Tra gli ospiti di questa edizione i produttori Panu Aree, che arriva dalla Thailandia, Jeremy Chua, anche direttore del Singapore International Film Festival e Loeloe Hendra Komara. Tre le giurie del festival. Quella composta da Giulio Base, Gianluca Arnone e Luca Bove, assegnerà cinque premi: miglior film, miglior regia, miglior attore, miglior attrice e miglior film originale. La giuria UNINT composta dagli studenti dell’Università degli Studi internazionali di Roma premierà il miglior film della sezione Newcomers, mentre la giuria RUFA composta dagli studenti di Rome University of Fine Arts assegnerà, a partire da quest'anno il premio al miglior cortometraggio tra otto selezionati. E ancora tra i titoli in concorso Tale of the Land di Loeloe Hendra Komara, un thriller drammatico che esplora il legame con la terra. presentato in anteprima mondiale al 29° Festival Internazionale del Cinema di Busan, ha vinto il Premio FIPRESCI. Crocodile Tears di Tumpal Tampubolon, per la sezione Newcomers, è una black comedy sorprendente. In Doi Boy di Nontawat Numbenchapol un rifugiato di etnia Shan si crea una nuova identità come sex worker in Thailandia ma viene coinvolto in una complessa relazione con un cliente che indaga su un attivista politico. Tra i titoli in concorso anche Regretfully at Dawn di Sivaroj Kongsakul. In un piccolo villaggio della Thailandia, in un gioco di luci ed ombre, la quotidiana umanità sonda la relazione fra nonno e nipote. E ancora, sempre per il concorso, Lucky Apartament di Kangyu Ga-ram. Le difficoltà economiche mettono a repentaglio la relazione tra due giovani donne, la situazione si complica ulteriormente a causa di uno strano odore proveniente dal piano di sotto.

In Fragment di Kim Sung-yoon, la storia di due ragazzi legati dolorosamente da un omicidio. Con una narrazione frammentata, unendo noir e coming-of-age, il film riflette sulla sottile linea tra vittime e colpevoli. By the Stream del regista acclamato e pluripremiato Hong Sang-soo, esplora la relazione tra realtà e finzione tramite il legame fra una docente e suo zio attore. Con Kim Min-hee, miglior attrice al Festival di Locarno, tra arte, identità e quotidianità. Un'immersione nel cinema giapponese con The Height of the Coconut Tree di Du Jie, per la sezione Newcomers. Un racconto d’amore e di formazione personale che vede intrecciarsi le storie tormentate di due coppie, i cui destini avranno sviluppi inaspettati. Per il concorso The Bear Wait di Hirohito Takino, si muove tra sogno e realtà. Takashi e sua zia scrittrice esplorano i misteri contenuti nel diario del nonno defunto. Natura, ricordi e simboli si intrecciano in un racconto di memorie e segreti. In anteprima mondiale troviamo Sunset Sunrise, film in concorso di Yoshiyuki Kishi. Tra ironia e mistero, il film racconta l’incontro tra una giovane di provincia e un uomo di città in isolamento durante la pandemia. Un’ode alla vita rurale e alla sua eccentrica comunità. Tra i titoli da tenere a mente anche Cloud del maestro Kiyoshi Kurosawa che uscirà in sala il 17 Aprile con Minerva Pictures, dopo il suo passaggio al festival.

Sono davvero tantissimi e tutti interessanti gli appuntamenti dell'Asian Film Festival. Per i dettagli, il programma completo, i biglietti e gli abbonamenti, vi rimandiamo al sito ufficiale www.asianfilmfestival.info

(foto: A Girl with Closed Eyes, The Embers, Tale of the Land)