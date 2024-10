L'amore secondo Kafka: una clip in anteprima esclusiva del film in uscita il 31 ottobre

News Cinema

Nell'anno in cui ricorre il centenario della scomparsa di uno degli scrittori più influenti del ventesimo secolo, Frank Kafka, arriva al cinema il film tedesco L'amore secondo Kafka, che racconta con qualche licenza poetica l'ultimo amore del grande autore con Dora Diamant. Ecco una clip del film in anteprima esclusiva.

Il 3 giugno 1883, appena un mese prima del suo 41esimo compleanno, moriva in un sanatorio di Kierling, in Austria, Franz Kafka, lo scrittore boemo di lingua tedesca che è stato uno dei geni della letteratura, per certi versi ancora insuperato (e a probabilmente insuperabile). Prima di morire, senza poter più parlare, divorato dalla tubercolosi, fece però in tempo ad innamorarsi e ad essere felice, grazie all'incontro - lei lavorava in una colonia per bambini ebrei sul Baltico mentre lui era in convalescenza vicino - con una giovanissima ebrea dell'Est, Dora Diamant,una ragazza matura e indipendente. Da lei separavano questo eterno ragazzo 15 anni di età, ma fu grazie a lei riuscì finalmente, sia pure tardivamente, a staccarsi dalla "mammina con gli artigli", Praga, e dalla famiglia, per vivere con lei a Berlino. Un amore breve ma intensissimo per entrambi: questa storia, e i mesi finali di Franz Kafka, racconta, liberamente tratto dal bel romanzo di Michael Kumpfmuller "La meraviglia della vita" (pubblicato in Italia da Neri Pozza) il film L'amore secondo Kafka, che arriva al cinema il 31 marzo distribuito da Wanted Cinema. Per prepararvi alla visione vi mostriamo in esclusiva anteprima una clip dove vediamo il bravissimo protagonista, Sabin Tambrea, nei panni di Kafka, intento a scrivere l'inizio de La metamorfosi, il suo racconto più celebre (pubblicato in realtà nel 1915).



L'Amore secondo Kafka: "Metamorfosi", una Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film - HD

L'amore secondo Kafka: il cast del film e la storia