L'amore secondo Kafka: il trailer italiano del film sull'ultima relazione del grande scrittore praghese con Dora Diamant

Arriva al cinema il 31 ottobre con Wanted Cinema L'amore secondo Kafka, il film che racconta l'ultima storia d'amore dello scrittore praghese con Dora Diamant. Ecco il trailer italiano.

Per chi scrive questo articolo, e per molti milioni di persone e studiosi nel mondo, Franz Kafka è stato il più grande autore del Novecento. Nato a Praga il 3 luglio 1883, muore nel sanatorio austriaco di Kierling il 3 giugno 1924, lasciando pochissimi scritti pubblicati e all'amico Max Brod l'incarico di bruciare i suoi manoscritti, cosa che per nostra fortuna questi non farà. Della sua vita infelice, del suo identificarsi anima e corpo con la letteratura, del suo rapporto col padre e con la famiglia borghese di semplici ambizioni si sa tutto, come dei suoi amori. Dopo il lungo corteggiamento epistolare con Felice Bauer e un infelice fidanzamento rotto e ripreso, nel tentativo di piegarsi a una vita "normale", la breve ma bruciante passione per Milena Jesenskà e altre brevi relazioni, Kafka trova la pace e la felicità di un amore maturo proprio poco prima di morire, grazie alla giovane Dora Diamant, che gli resterà accanto fino alla fine. Questo racconta L'amore secondo Kafka, film diretto da Judith Kaufmann e Georg Maas, con Sabin Tambrea (Kafka) e Henriette Confurius, una coproduzione austriaco-tedesca che arriva al cinema nell'anno del centenario della morte dello scrittore, il 31 ottobre grazie a Wanted Cinema. Questo è il trailer italiano del film.

L'amore secondo Kafka: la trama

L'amore secondo Kafka è tratto da un romanzo di Michael Kumpfmüller ispirato all'incontro tra la venticinquenne Dora, che lavorava in una colonia per ragazzi ebrei sul Baltico, e lo scrittore 39enne, in cura in un confinante sanatorio, per la tubercolosi che l'avrebbe ucciso. Un amore immediato, assoluto e totale che finalmente, anche se troppo tardi, riuscì a liberare Franz Kafka dalle sue paure e dai legami con la famiglia e la città natale, tanto che i due andarono quasi subito a convivere a Berlino, soffrendo la fame e il freddo insieme a causa della terribile inflazione. Purtroppo il tempo a loro concesso fu poco, ma degno di essere vissuto.