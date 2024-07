L'addio di James Cameron all'amico Jon Landau con cui ha realizzato Titanic e Avatar: "Una parte di me è stata strappata via"

News Cinema

Si è spento il produttore Jon Landau, collaboratore di lunga data di James Cameron e con lui vincitore dell'Oscar per Titanic.

È durata 16 mesi la sua battaglia contro il cancro che se l'è portato via all'età di soli 63 anni. Il produttore Jon Landau aveva iniziato a lavorare a Hollywood negli anni 80 facendo esperienza come ispettore e direttore di produzione sui set dei film F/X - Effetto mortale, Manhunter di Michael Mann, il mitico Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi e il cult Dick Tracy. L'incontro con James Cameron fu determinante per entrambi, perché la loro solida collaborazione è stata fondamentale per portare a compimento i sogni in grande del regista, da Titanic alla saga di Avatar. Il film che lanciò le carriere di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet vinse 11 premi Oscar, l'ultimo dei quali consegnato al termine della cerimonia di premiazione del 1998 proprio a Jon Landau e James Cameron in quanto produttori del Miglior Film dell'anno.

Cameron ha rilasciato una dichiarazione in seguito alla scomparsa di Landau.

Il suo lascito non si limita ai film che ha prodotto, ma all'esempio che è stato: indomito, premuroso, inclusivo, instancabile, perspicace e assolutamente unico. Ha prodotto grandi film, non esercitando il potere ma diffondendo il calore e la gioia di fare cinema. Ha ispirato tutti noi a essere e a dare il meglio, ogni giorno.

Ho perso un caro amico e il mio più stretto collaboratore da 31 anni. Una parte di me è stata strappata via.

Il nome di Jon Landau rimarrà nei titoli di Avatar 3 e Avatar 4, film in corso di lavorazione con gran parte delle riprese già effettuate, mentre Avatar 5 (che ha una data di uscita fissata al 2031) è stato fatto al momento soltanto un lavoro di sviluppo narrativo.