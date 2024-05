Kung Fu Panda 4, un corto inedito per l'uscita in digitale, svelata la data per il Blu-ray

News Cinema

Kung Fu Panda 4, solido successo al botteghino per la DreamWorks Animation, ha una data d'uscita in formato digitale Blu-ray: tra gli extra ci sarà anche un cortometraggio inedito, dal contenuto... alquanto succulento!

Kung Fu Panda 4 sta per godersi la seconda fase del suo successo, diretto verso un'uscita digitale fisica in Blu-ray e dvd per il 20 giugno: la Universal Pictures Home Entertainment ha comunicato i contenuti extra che accompagneranno le ultime avventure di Po, messo di fronte al rischio della pensione. Una pensione felicemente rimandata per la gioia di tutti, considerando l'ottimo risultato al boxoffice per il simpatico panda, ancora una volta doppiato in italiano da Fabio Volo. Leggi anche Kung Fu Panda 4, Fabio Volo: "Po non è cattivo nemmeno coi cattivi!"

Un corto inedito per l'uscita digitale di Kung Fu Panda 4 della DreamWorks Animation