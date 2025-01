Kristen Stewart, Steven Yeun e miliardi di anni d'amore: ecco il trailer di Love Me

News Cinema

Dopo essere stato presentato al Sundance un anno fa, sta per debuttare nei cinema americani un film tanto originale quanto ambizioso. Ecco trailer e trama di Love Me.

L'umanità si è estinta da chissà quanto. Tutto quel che le è sopravvissuto è la tecnologia che ha creato. Gli oggetti, e l'intelligenza artificiale che li governa. Ad esempio, una boa. O un satellite. O una boa e un satellite, che si incontrano e che si innamorano, portando avanti una storia d'amore che dura, letteralmente, miliardi di anni.

È una storia strana, originale e ambiziosissima. È la storia raccontata da un film che si intitola Love Me e che sta per debuttare nelle sale americane, alla fine di gennaio, dopo essere stato uno dei titoli più discussi dello scorso Sundance.

Protagonisti - con le loro voci, ma anche con i loro corpi, giacché l'ambizione di Love Me riguarda la storia, ma anche una forma che alterna live action, animazione e molto altro ancora - sono Kristen Stewart e Steven Yeun.

Per capire meglio quello di cui stiamo parlando, questo è il trailer ufficiale originale di Love Me.





Love Me è stato scritto e diretto da Andy e Sam Zuchero, coppia artistica ma anche nella vita, qui alla loro opera prima. La colonna sonora è stata firmata da David Longstreth, cantante e chitarrista della band The Dirty Projectors. Non ci sono al momento notizie riguardanti una sua possibile distribuzione in Italia.