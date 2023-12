Kristen Stewart innamorata di una bodybuiler lesbica nel trailer di Love Lies Bleeding

News Cinema

Prodotto dall'onnipresente A24, Love Lies Bleeding è il nuovo film della regista Rose Glass, autrice dell'acclamato horror Saint Maude. Verrà presentato a gennaio in prima mondiale al Sundance, e questo è il suo primo trailer ufficiale.

Al Sundance 2024, che si terrà dal 18 al 24 gennaio prossimi a Park City, nello Utah, verrà presentato quello che da tempo è considerato uno dei titoli più attesi del nuovo anno, Love Lies Bleeding.

Diretto da Rose Glass, autrice dell'acclamato horror Saint Maude che nel 2019 ha segnato il suo esordio alla regia, il film vede protagonista Kristen Stewart, affiancata da Katy O’Brian, Jena Malone, Anna Baryshnikov, Dave Franco e Ed Harris.

La storia vede Stewart nei panni di Lou, silenziosa e solitaria manager di una palestra che si innamora follemente di Jackie (O'Brian, la Jentorra di Ant-Man and the Wasp: Quantumania), una bodybuilder lesbica diretta a Las Vegas per realizzare i suoi sogni. L'amore tra le due alimenterà una grande violenza, e spingerà le due donne sempre più verso gli intrecci della famiglia criminale di Lou.

Secondo O'Brien, Love Lies Bleeding è "un love thriller, una specie di western, girato come un western".

Così, invece, si parla del film sul sito del Sundance:

Dopo il suo primo film, Saint Maud, acclamato dalla critica, Rose Glass fa il suo debutto al Sundance Film Festival con un'opera seconda roboante e larger-than-life. Una storia d'amore lesbica eccentrica e movimentata si scontra con un dramma familiare della natura più oscura in questo thriller muscolare. Mentre una palestra di provincia e un burrone appena fuori dai confini della città diventano il campo di gioco per ogni tipo di malefatta e caos, un'accentuata sensibilità americana e lo stile deliziosamente distintivo e audace di Glass creano un mondo che è allo stesso tempo familiare e del tutto nuovo. Interpretato da una habitué del Sundance come Kristen Stewart (Speak, Adventureland, Certain Women) e da Katy O'Brian, Love Lies Bleeding è in qualche modo tanto dolcemente romantico sulla lealtà quanto ostinatamente edonistico. Grazie a un'immaginazione straordinaria e alle sue radici in luoghi profondamente umani, questo film è un pugno allo stomaco come nessun altro.