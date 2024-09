Krazy House: il trailer della folle commedia horror con Nick Frost e Alicia Silverstone

News Cinema

Sta per debuttare negli Stati Uniti questo film che mescola sit-com e torture porn in maniera imprevedibile. Lo vedremo mai in Italia?

Per definirlo, all'indomani della sua prima mondiale avvenuta al Sundance mesi fa, sono stati tirati in ballo gli sketch del Saturday Night Live e certi prodotti di Adult Swim, che però il film, ci dice la critica statunitense, ha riletto in chiave eccessiva, demenziale e orrorifica. Le premesse, quindi, sembrano molto interessanti. E sembrano interessanti anche le immagini di questo trailer ufficiale originale che trovate più in basso.

Il film in questione - che sta per debuttare nelle sale americane, mentre chissà se e quando lo vedremo mai in Italia, speriamo nelle piattaforme - si intitola Krazy House, vede protagonisti Nick Frost (quello che ha fatto spesso e volentieri coppia con Simon Pegg nei film di Edgar Wright ma non solo) e Alicia Silverstone, e è stato scritto e diretto da Steffen Haars e Flip van der Kuil, coppia di autori olandese che si è fatta conoscere con film come New Kids Turbo e Bros Before Hos.

Krazu House parte come una classica sitcom anni Novanta, ma i toni iniziano a cambiare quando nella casa nella famiglia del religiosissimo Bernie, Eva (i personaggi di Frost e Silverstone) e i loro due figli al centro della sitcom fanno il loro ingresso alcuni operai che iniziano a devastare l'abitazione e che Bernie scopre essere folli criminali russi in fuga. La reazioni del placido Bernie, a quel punto, saranno tutt'altro che composte, e daranno il via a un massacro violentissimo.

Speriamo davvero che, dopo aver fatto il giro nel mondo festivaliero, si possa riuscire a vedere Krazy House presto anche da noi.