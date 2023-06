Kraven il Cacciatore, il primo trailer italiano del film con Aaron Taylor-Johnson nello Spider-Verse

News Cinema

Ecco Aaron Taylor-Johnson alla conquista del Sony's Spider-Man Universe con il primo trailer in italiano di Kraven il Cacciatore. Nel cast anche Russell Crowe e Ariana DeBose. Il film sarà nei nostri cinema dal 5 ottobre prossimo con Eagle Pictures.

Kraven il Cacciatore, nei nostri cinema dal 5 ottobre 2023, si presenta ufficialmente al pubblico Sony-Marvel attraverso il primo trailer italiano con Aaron Taylor-Johnson. Il film ambientato nell’universo di Spider-Man si presenta come il primo progetto vietato ai minori e, già a partire dal trailer, è possibile intuirne il motivo. A differenza degli altri progetti Sony-Marvel, Kraven il Cacciatore mostra sin da subito la sua natura violenta. Il suo obiettivo è dimostrare al mondo intero, ma soprattutto a suo padre, di essere un pericoloso e letale cacciatore, il migliore di tutti.



Kraven il Cacciatore, il primo trailer mostra la natura violenta di Sergei

Nato nel 1964 dalla mente di Stan Lee e Steve Ditko, Kraven il cacciatore il cui vero nome è Sergei Kravinoff appare per la prima volta nel fumetto Amazing Spider-Man. Presentato come un rinomato cacciatore, il suo obiettivo è sconfiggere Spider-Man. Dopo Morbius, Sony e Marvel hanno presentato un nuovo film stand alone ambientato nello Spider-Verse e con protagonista Aaron Taylor-Johnson. Già in occasione del CinemaCon, svoltosi pochi mesi fa, il film Marvel aveva mostrato al pubblico presente alcune clip in anteprima. Oggi Sony Pictures ha condiviso il primo trailer ufficiale e il primo poster. Diretto da JC Chandor e scritto da Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk, Kraven il Cacciatore è il primo esperimento con un rating R.

Dal trailer possiamo estrapolare diverse informazioni interessanti sulla trama, a partire dal background famigliare del protagonista. Suo padre (interpretato da Russell Crowe) è un uomo spregevole e ambizioso e, attraverso i flashback, mostra la sua vera natura quando porta con sé Sergei a caccia e lo lascia moribondo, dopo essere stato attaccato da un leone. Suo figlio, però, non è morto. Anzi, acquisisce abilità straordinarie grazie ad una goccia di sangue dello stesso leone che l’ha quasi ucciso. Una volta cresciuto, Sergei diventa un incredibile cacciatore, che non rinuncia alla violenza né alla sete di vendetta. Il trailer mostra anche altri membri del cast come Ariana DeBose, che debutta nell’universo Marvel interpretando Calypso. Nei fumetti questo personaggio è l’interesse sentimentale di Kraven. In più Sony mostra anche Rhino, un villain dello Spider-Verse che nel trailer mostra il suo braccio trasformarsi, interpretato da Alessandro Nivola. Kraven il Cacciatore si unisce quindi al Sony’s Spider-Man Universe, ad oggi già composto da Venom, Morbius e a breve anche da Madame Web.