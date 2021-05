Aaron Taylor-Johnson sarà Kraven il cacciatore, arcinemico di Spider-Man

News Cinema

Protagonista di Kraven the Hunter, nuovo spin-off Sony di Spider-Man, sarà Aaron Taylor-Johnson.

Aaron Taylor-Johson, che nell'universo Marvel in versione bionda ha ricoperto il ruolo di Quicksilver, è stato scelto come protagonista di Kraven the Hunter, lo spin-off di Spider-Man dedicato al villain di Spider-Man, nello spin-off che la Sony ha deciso di dedicargli.

Kraven il cacciatore, nato dalla penna di Stan Lee e dalle matite di Steve Ditko nel 1964, è un cacciatore di origine russa - si chiama in realtà Sergei Kravinoff - che ha acquisito, con una pozione, le caratteristiche di vari animali, e per cui Spider-Man diventa la preda più ambita. A dirigere il film, come già sapevamo, sarà J.C. Chandor. La sceneggiatura è di Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk.

Per Aaron Taylor-Johnson è il quarto adattamento di un fumetto, dopo i due Kick-Ass, Avengers: Age of Ultron e The King's Man - Le origini, ma il primo di cui sia assoluto protagonista. Di recente lo abbiamo visto in Tenet. La sua prova in Bullet Train al fianco di Brad Pitt sembra abbia colpito così tanto i dirigenti della Sony da farlo scritturare per una prevista serie di film in cui sarà Kraven.

Consideriamo che il personaggio ha avuto a che fare con Venom ed è un membro fondatore dei Sinistri Sei, per cui non mancherà occasione di vederlo impegnato. La data di uscita di Kraven the Hunter è fissata al 13 gennaio 2023.