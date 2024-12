Kraven - Il Cacciatore, al cinema l'antieroe Marvel interpretato da Aaron Tarylor-Johnson

News Cinema

È da oggi al cinema Kraven - Il cacciatore con Aaron Taylor-Johnson, il nuovo film del Sony's Spider-Man Universe: diretto da J. C. Chandor, si propone come un cinecomic che non fa sconti sul tasso di violenza.

È al cinema da oggi Kraven - Il cacciatore, nuovo capitolo del Sony's Spider-Man Universe, che per ragioni contrattuali come saprete scorre parallelo al Marvel Cinematic Universe, salvo intersecarsi con i film dello Spidey interpretato da Tom Holland. In questo caso il protagonista è un cupo antieroe interpretato sullo schermo da Aaron Taylor-Johnson, che si fa dirigere qui da J. C. Chandor. Nel cast sono presenti anche Russell Crowe, Ariana DeBose e Christopher Abbott. Qui in basso il trailer.



Kraven - Il Cacciatore: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film con Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe - HD

Kraven - Il Cacciatore, chi è il personaggio protagonista

L'antieroe protagonista di Kraven - Il cacciatore, interpretato da Aaron Taylor-Johnson, nasce nel 1964, creato da Stan Lee (testi) e Steve Ditko (disegni), come antagonista di Spider-Man, sulle pagine del numero 15 di The Amazing Spider-Man. Almeno nel fumetto il suo vero nome è Sergei Kravinoff, immigrato russo giunto negli USA nel 1917 dopo la Rivoluzione d'Ottobre, fuggendo con la sua famiglia altolocata. Ama cacciare, però a mani nude, concedendo alla preda di difendersi, e invecchia lentamente grazie all'assunzione di una particolare pozione. È il fratellastro del Camaleonte, provocato da quest'ultimo nel considerare sua preda definitiva e sfidante proprio Spider-Man. Nella cronologia dei fumetti ha fatto parte dei Sinistri Sei.

Naturalmente parte di questi trascorsi non si possono tradurre al cinema, perché le apparizioni di Spider-Man sono centellinate e da concordare con i Marvel Studios, ergo la Sony ci cucina Kraven in un'origin story solitaria, dove il protagonista viene addestrato alla vendetta da suo padre, un gangster di nome Nikolai Kravinoff (interpretato da Russell Crowe): un particolare allenamento lo trasforma nel più grande e temuto cacciatore del mondo.

Kraven - Il Cacciatore, un colpo di coda del Sony's Spider-Man Universe?

Sarà curioso capire come il pubblico reagirà a Kraven - Il cacciatore, in termini di riscontri economici. Gli ultimi capitoli del Sony's Spider-Man Universe non hanno convinto al boxoffice, se escludiamo la buona performance di Venom: The Last Dance (120 milioni di dollari di budget secondo Deadline, quasi 473 d'incasso mondiale, stando a Boxofficemojo). Morbius con Jared Leto, per un costo sugli 80 milioni, non ne ha raccolti nemmeno 170, mentre a Madame Web con Dakota Johnson è andata anche peggio, con un rapporto 80/100. Il film di J. C. Chandor arriva quindi con una palla al centro: sarà recepito più vicino ai buoni exploit dei Venom con Tom Hardy, o finirà nel calderone di una strategia non proprio nitida? Secondo Variety ha avuto un budget sui 130 milioni di dollari, per cui Aaron Taylor-Johnson ha una sua vetta da scalare, forte per lo meno di un prodotto che cerca di non presentarsi come un cinecomic per famiglie, ma un'esperienza più cruda e d'azione. La Sony comunque ha intenzione di lottare per il film, tanto che ha giocato la curiosa carta di rendere disponibili gratuitamente i suoi primi otto minuti, su YouTube. Leggi anche Kraven - Il cacciatore, Aaron Taylor-Johnson su Russell Crowe: "È una leggenda"