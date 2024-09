Knives Out 3 ha un budget spaventoso per un giallo in streaming

News Cinema

Il giornalista e scooper Jeff Snyder ha letto il budget riservato da Netflix al terzo capitolo delle indagini del detective Benoit Blanc, Knives Out 3, cioè Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Una cifra che non si legge normalmente associata a un giallo...

L'ingaggio di Benoit Blanc alias Daniel Craig non scherza, al terzo giro: il giornalista esperto in scoop Jeff Snyder ha infatti scoperto quanto ha stanziato Netflix per il terzo film di Rian Johnson dedicato all'investigatore americano, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, e si tratta di una cifra davvero fuori di testa, almeno per il tipo di lungometraggio di cui parliamo. Il nuovo giallo comprende nel cast Josh Brolin, Josh O’Connor, Jeremy Renner, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Kerry Washington, Mila Kunis, Daryl McCormack e Glenn Close. Leggi anche Knives Out 3, Glenn Close entusiasta del suo ruolo in Wake Up Dead Man: "È uno dei migliori della mia vita"

Knives Out 3 è costato 210 milioni di dollari!