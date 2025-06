Kim Novak Leone d'oro alla carriera del Festival di Venezia 2025

News Cinema

Kim Novak, la leggendaria attrice, protagonista di uno dei più grandi film della storia del cinema, La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, oltre che di numerosi altri titoli, verrà omaggiata dalla Mostra del Cinema di Venezia 2025 con un Leone d'Oro alla carriera.

Potrebbe bastare anche solo il ruolo da protagonista in un film splendido e leggendario come La donna che visse due volte, per giustificare la decisione di assegnare il Leone d'oro alla carriera del Festival di Venezia 2025 a un'attrice come Kim Novak.

Ma nella carriera della Novak ci sono anche titoli come Picnic (1955), L'uomo dal braccio d'oro (1955), Pal Joey (1957), La donna che visse due volte (1958) e Una strega in paradiso (1958), che ne hanno fatto qualcosa di più di una diva, seppur riluttante. Spiega infatti Alberto Barbera, direttore della Mostra:

“Assurta al ruolo di Diva senza averne l’intenzione, Kim Novak è stata una delle protagoniste più amate di un’intera stagione del cinema hollywoodiano, dall’esordio casuale alla metà degli anni Cinquanta, sino al prematuro e volontario esilio dalla prigione dorata di Los Angeles, non molto tempo dopo. Un sistema che l’attrice non ha mai smesso di criticare, scegliendo i suoi ruoli e anche il suo nome. Costretta a rinunciare a quello di battesimo, Marilyn Pauline, perché associato alla Monroe, si batté per conservare il cognome, accettando in cambio di tingersi di quel biondo platino che fece epoca. Indipendente e anticonformista, creò una propria casa di produzione e scioperò per rinegoziare uno stipendio molto inferiore a quello dei suoi partner maschili. All’esuberante bellezza, alla capacità di dar vita a personaggi ingenui e discreti ma anche sensuali e tormentati, al suo sguardo

seducente e talvolta dolente, deve l’apprezzamento di alcuni dei maggiori registi americani del momento, da Billy Wilder (Baciami stupido), a Otto Preminger (L’uomo dal braccio d’oro), Robert Aldrich (Quando muore una stella), George Sidney (Incantesimo, Un solo grande amore, Pal Joey) e Richard Quine, con il quale diede vita ad alcune indimenticabili commedie romantiche (Criminale di turno, Una strega in paradiso, Noi due sconosciuti, L’affittacamere). Ma la sua immagine resterà per sempre legata al doppio personaggio di La donna che visse due volte di Hitchcock, diventato il ruolo della sua vita. Il Leone d’oro alla carriera intende celebrare una star libera, una ribelle nel cuore del sistema, che ha illuminato i sogni della cinefilia prima di ritirarsi in un ranch nell’Oregon per dedicarsi alla pittura e ai cavalli.”

Questo a Kim Novak è il secondo Leone alla Carriera annunciato dal Festival di Venezia per il 2025 dopo quello a Werner Herzog. In occasione di questo premio, il festival proietterà in prima mondiale un documentario molto intenso dal titolo Kim Novak’s Vertigo, diretto da Alexandre Philippe e realizzato con la collaborazione esclusiva dell’attrice.

Kim Novak, nell’accettare la proposta, ha dichiarato: "Sono molto, molto colpita di ricevere il prestigioso premio del Leone d'oro da un festival cinematografico tanto rispettato. Essere riconosciuta per l’insieme del mio lavoro in questo momento della mia vita è un sogno che si avvera. Conserverò nella memoria ogni momento trascorso a Venezia. Riempirà il mio cuore di gioia”.