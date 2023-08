Killers of the Flower Moon: Leonardo DiCaprio e Robert De Niro nel poster ufficiale del film di Martin Scorsese

News Cinema

Killers of the Flower Moon, attesa ultima fatica di Martin Scorsese, sarà al cinema dal 19 ottobre. Ecco dunque il poster ufficiale, in cui campeggiano Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e Robert De Niro.

Manca sempre meno all'uscita di Killers of the Flower Moon, attesa ultima fatica di Martin Scorsese, che sancisce una nuova collaborazione con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. In queste ore, Apple - casa di produzione del progetto - ha quindi condiviso suoi propri canali social il poster ufficiale - disponibile nella versione italiana sui social di Leone Film Group e 01 Distribution. La locandina riporta anche la data d'uscita, che rimane quindi fissata al 19 ottobreper l'Italia e al 20 per gli Stati Uniti, nonostante gli scioperi SAG-AFTRA attualmente in corso.



Killers of the Flower Moon - Leonardo DiCaprio e Robert De Niro al centro di una brutale storia vera

Con un cast all star di prim'ordine e un'ovazione di ben nove minuti al Festival di Cannes, Killers of the Flower Moon non ha del resto bisogno di ulteriori presentazioni. Basato sul romanzo true crime Gli assassini della terra rossa: Affari, petrolio, omicidi e la nascita dell'FBI. Una storia di frontiera di David Grann, Killers of the Flower Moon racconta dei brutali omicidi che insanguinarono la nazione dei nativi americani Osage negli anni '20. Nota con il nome "regno di terrore", la sequenza di brutali crimini - commessi a causa della presenza di giacimenti di petrolio nella nazione - portò alla nascita dell'FBI:

All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio. Tratto dal celebre, omonimo, best seller di David Grann, Killers of the Flower Moon è un film epico: una storia d’amore e tradimenti, delitti e misteri in un intrigo avvincente per la scoperta della verità.

Il lungometraggio si sofferma, in particolare, sulle indagini dell'FBI e sulle implicazioni politiche e sociali di quei crimini, lasciando però il giusto spazio a storie individuali. Leonardo DiCaprio veste infatti i panni di Ernest Burkhart, nipote di un influente allevatore della zona - fra i mandanti degli omicidi -, il quale ha una relazione con Mollie (Lily Gladstone, già fra le favorite per la nomination all'Oscar), una donna di etnia Osage. Nel cast figurano poi Jesse Plemons, Robert De Niro, Brendan Fraser - reduce dalla vittoria del premio Oscar per The Whale -, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, Janae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepherd, Sturgill Simpson, Gary Basaraba, Michael Abbott Jr. e David Born. La sceneggiatura è invece a cura dello stesso Scorsese e del premio Oscar Eric Roth. Appuntamento dunque al 19 ottobre.