Killers of the Flower Moon: la complicità di Bob e Marty che trionfa a Cannes

De Niro e Scorsese tornano insieme, col sempre più impeccabile Leonardo Di Caprio, in un film presentato fuori concorso con tripudio generalizzato al Festival di Cannes. Il nostro racconto della conferenza stampa di Killers of the Flower Moon

Hanno bloccato un piano intero del Palazzo del cinema del Festival di Cannes, fra il photocall e la sala delle conferenze stampa. Erano anni che non si vedevano così tanti giornalisti, e qualche curioso, assediare il percorso che un trio da brividi avrebbe percorso per andare a raccontare un film che ieri sera ha ottenuto molti applausi e unanime elogio. Sono Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro e con la consueta eleganza sobria, senza atteggiamenti da star, hanno parlato di Killers of the Flower Moon.

Nel farlo hanno lasciato molto spazio alla nazione Osage, il cui sterminio negli anni ’20 da parte dei “bianchi” viene raccontato nel film, in sala dal 19 ottobre in Italia per 01 Distribution, prima di arrivare sulla piattaforma AppleTv+, che l’ha prodotto insieme a Paramount. Parlando di fierezza, il leader della nazione indigiena, Chief Standing Bear (Orso in Piedi), ha rievocato il clima di grande collaborazione fra Scorsese, l’altro sceneggiatore Eric Roth, e tutta la produzione. Viene raccontata “la storia del tradimento profondo di un patto di fiducia”, ha ricordato, “questo film rappresenta il ristabilimento di una fiducia che sappiamo non sarà tradita”.

Parlano di sobrietà, più che di fierezza, per Robert De Niro, mai grande parlatore, specie riguardo ai ruoli che interpreta, ha avuto un momento di complicità, volgendosi verso il suo vecchio sodale Marty (Scorsese). “Cos’era, il 1976, per Taxi Driver, che eravamo qui”, ha rievocato con un mezzo sospiro. “Bello tornare in questo modo”, ha aggiunto, con il regista che annuiva con un sorriso. Non serve molto altro, certo non troppe parole, a due monumenti della storia del cinema, capaci di creare personaggi e storie che hanno cambiato la vita di molti di noi. Hanno poi ricordato il cruciale passaggio di punto di vista, abbandonando quello del libro da cui è tratto, dalla parte della nascente FBI che scopriva la strage compiuta da imprenditori criminali bianchi nei confronti degli Osage, in quegli anni diventati improvvisamente ricchi per le concessioni petrolifere nelle loro terre, dopo che in Oklahoma vennero trovati notevoli giacimenti di oro nero. Per suggerimento dello stesso Leo DiCaprio si è deciso di mettere al centro i legami interni ai nativi e il rapporto fra uno zio e un nipote, interpretati da De Niro e Di Caprio, due diverse generazioni di attori feticcio per Scorsese.

“Ci siamo incontrati più volte con gli Osage", ha dichiarato il regista, "mi ha subito sedotto la loro spiritualità, i rituali che dimostrano un sincero amore per la terra e rispetto. Sanno davvero come vivere in questo pianeta e propagano valori importanti per me. Mi insegnano qualcosa ogni volta che parlo con loro, al di là del film. Più scoprivo cose sulla loro cultura più volevo inserirle nel film. Averli con noi qui a Cannes, dopo anni di lavoro insieme, è qualcosa di straordinario, specie dopo una reazione così calda, proveniente dal cuore”.

Una sinergia che ricorda anche DiCaprio, sottolineano come aver avuto la loro fiducia sia stato cruciale. “Raccontare quella che per loro è una tragedia personale ha permesso un momento così bello come quello di ieri sera, che non dimenticherò mai. È un orgoglio per noi averlo fatto al meglio possibile. Marty ha la capacità di esporre l’umanità anche di personaggi sinistri e abietti, di far emergere la condizione umana. Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere stragi come questa, o quella razziale di Tulsa, diventate parte della nostra storia e della nostra cultura”.

Parlando della coppia d’oro, che commuove vedere insieme a 80 anni, dopo molto tempo, DiCaprio ha detto: “la loro relazione di livello così incredibilmente alto ha cambiato il cinema e un’intera generazione di attori con cui sono cresciuto. La perseveranza di Marty, la ferocia con cui racconta sempre la verità delle cose più cupe e bizzarre, capace anche di mettere a disagio, sono straordinarie. Il suo rispetto per il cinema realizzato nella storia, l’influenza dei grandi autori del passato che lo hanno reso quello che è: un autore senza pari, il grande regista dei nostri tempi. Continua a farlo raccontando storie importanti, sempre cercando la verità con le sue storie e i suoi personaggi”.

Personaggi come quello di Lily Gladstone, nativa anche lei, ma di origine Blackfeet, che ha già prenotato una candidatura all’Oscar insieme al trio d’oro. Dopo anni di ruoli dimenticabili ha particolarmente piacere vedere il ritorno nel cinema che merita di Robert De Niro, che ha come al solito bofonchiato una risposta, parlando del suo personaggio, “che non capisco molto, da una parte è anche sincero, ma l’altra lo porta al tradimento”. Per poi lasciarsi andare a una frecciata politica - di quello sì, ama parlare in pubblico - contro l’ex presidente degli Stati Uniti.

“Raccontiamo la banalità del male, bisogna stare sempre in allerta nei confronti di quel razzismo sistematico di cui negli Stati Uniti ci siamo pienamente resi conto dopo l’uccisione di George Floyd. Il mio personaggio è uno di quelli che fa di tutto, un criminale vero, ma pensa anche di essere amato e probabilmente da alcuni nativi lo è stato fino alla fine. Pensa di aver fatto un buon lavoro, è folle ma è così. Un po’ come Trump, insomma”. Non voleva dirlo, ma alla fine ha ceduto, sorbendosi volentieri una reprimenda sorridente di Scorsese.

Possono passare i decenni, ma è sempre viva la complicità fra questi due ottantenni che ci hanno fatto innamorare del cinema americano.