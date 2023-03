Kill Boksoon: il final trailer dell'action coreano in arrivo su Netflix

News Cinema

Debutta il 31 marzo sulla piattaforma streaming questo film presentato fuori concorso alla Berlinale che racconta di una letale killer alle prese con rivali agguerriti e con una figlia adolescente. Ecco il final trailer ufficiale di Kill Boksoon.

Al cinema sta per arrivare John Wick 4. Sulle piattaforme (Prime Video e NOW) è già presente, e assai visto, Bullet Train. E il 31 marzo su Netflix debutta un action movie proveniente dalla Corea del Sud che promette di soddisfare i palati degli appassionati del genere, perché proprio ai mondi di quei due titoli hollywoodiani, ovvero i mondi di killer efficentissimi e spietati e magari in lotta fra loro, fa evidente riveferimento.

Il film - che è stato presentato anche fuori concorso al Festival di Berlino poche settimane fa - si intitola Kill Boksoon (titolo che richiama, non a caso, anche il Kill Bill di Tarantino). Boksoon è il nome della protagonista, interpretata da Jeon Do-yeon, una delle più famose attrici asiatiche, premiata a Cannes nel 2007 come migliore attrice per il film Secret Sunshine di Lee Chang-dong, vista di recente anche nell'ottimo noir Nido di vipere.

Boksoon è una donna che conduce una doppia vita: è la ricca madre di una ragazza adolescente, con cui i rapporti non sono facilissimi, ma è anche una leggendaria killer professionista, punta di diamante della più nota agenzia del settore. Cercando di destreggiarsi tra il ruolo di assassina e quello di genitrice, e sempre nel mirino di giovani e meno giovani colleghi che, uccidendola, vorrebbero prendere il suo posto come killer numero uno della Corea, Boksoon un giorno si rifiuta di completare una missione che le è stata assegnata, e si ritrova di colpo al centro di un conflitto.

Come spesso accade nel cinema coreano - di cui ci stancheremo mai di tessere le lodi - Kill Boksoon è un mix tra azione, commedia, dramma e molto altro: dietro la macchina da presa siede un regista di nome Byun Sung-hyun.

Ecco qui di seguito il final trailer, la sinossi ufficiale e il poster di Kill Boksoon:





Assoldata dall'agenzia di sicari MK, Gil Boksoon è un'assassina che non sbaglia un colpo, oltre che madre dell'adolescente Jae-young. Anche se nel suo lavoro è una professionista, fatica a gestire il ruolo di genitore. Quando arriva il momento di rinnovare il contratto con l'agenzia, decide quindi di ritirarsi per cercare di ricucire il rapporto con la figlia, ma nel corso dell'ultimo incarico, subito prima di comunicare la sua decisione all'agenzia, Boksoon scopre un segreto sulla missione che le fa infrangere la regola d'oro dei sicari: portare a termine il lavoro in qualsiasi circostanza. Ora è il bersaglio dell'agenzia e dell'intera società dei killer.