Kenneth Branagh, tra Assassinio sul Nilo e Oscar per Belfast, l'uomo dei record

Con le nomination all'Oscar per il suo Belfast, Kenneth Branagh tocca un record nella storia dei premi dell'Academy. E nel frattempo sta per arrivare in sala come Poirot in Assassinio sul Nilo.

Magari non ve ne siete accorti, ma Kenneth Branagh questo mese sarà il mattatore del cinema in Italia: domani 10 febbraio arriva infatti il suo Assassinio sul Nilo, dove veste ancora i panni di Poirot, mentre il suo Belfast, in uscita il 24 febbraio, nomination all'Oscar per ben sette premi, lo proietta in un record nella storia dell'Oscar e dell'Academy. Ma di quale record parliamo?



Assassinio sul Nilo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Belfast e il record agli Oscar di Kenneth Branagh