Keira Knightley ancora in Pirati dei Caraibi? La sua risposta

News Cinema

Keira Knightley potrebbe tornare nella saga dei Pirati dei Caraibi come Elizabeth Swann? Considerando alcune sue recenti dichiarazioni, la risposta non sorprende.

Tenendo presente che Jerry Bruckheimer ha espresso il desiderio di tornare a produrre un Pirati dei Caraibi con Johnny Depp, è abbastanza normale che sul red carpet dello Strangolatore di Boston a Keira Knightley sia stato chiesto se, nel caso, riapparirebbe anche Elizabeth Swann. Keira, che ha interpretato il personaggio in tre film (più un cammeo), ha dato una risposta coerente con quello che ha espresso in altre occasioni... Leggi anche Johnny Depp: Jerry Bruckheimer lo rivuole nei Pirati dei Caraibi

Keira Knightley scettica su un'Elizabeth Swann ancora nei Pirati dei Caraibi

Keira Knightley, in questi giorni su Disney+ in Lo strangolatore di Boston, ha vestito i panni di Elizabeth Swann in La maledizione della prima luna, Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma e Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo, tra il 2003 e il 2007. Da allora la sua carriera ha preso una direzione diversa, con una scelta di ruoli piuttosto varia. Certo, c'è stato il suo cammeo in Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar (2017), ma gli eventuali piani per un prosieguo sembrano essere stati rimestati dalla Disney più e più volte, evidentemente senza di lei, come lascia intuire sul red carpet, intervistata da Entertainment Weekly.

Che dire, Elizabeth ha preso il largo così bene... ha preso il largo proprio in grande stile.

Interpellata o meno a riguardo di una rimpatriata nei Caribi, Keira Knightley non sembra insomma affatto interessata a portare sullo schermo ancora Elizabeth Swann. D'altronde, sarebbe incoerente con quello che ha recentemente raccontato su quegli anni, che la videro costretta in un ruolo di "bella donna" nel quale non si è mai riconosciuta. Certo, tutto immaginiamo potrebbe cambiare se i prossimi Pirati dei Caraibi terranno in conto una certa diversa mentalità hollywoodiana in merito ai ruoli femminili (e d'altra parte Elizabeth era diventata via via sempre più dura, nella trilogia originale). Leggi anche Keira Knightley: "Elizabeth in Pirati dei Caraibi? Uno shock per me"