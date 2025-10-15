TGCom24
News Cinema

Keeper: ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Oz Perkins

Federico Gironi

Il nuovo film del nuovo alfiere del cinema horror americano debutterà nelle sale statunitensi tra un mese, il 14 novembre. Ecco il trailer ufficiale di Keeper.

Keeper: ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Oz Perkins

I lettori di questo sito e gli appassionati del genere sanno benissimo che qui abbiamo un occhio di riguardo per Oz Perkins, il figlio dell'Anthony di Psycho che è diventato in pochi anni uno dei nomi più rilevanti della scena horror internazionale, e che lo facciamo a ragion veduta. E sanno anche che dopo film come Gretel e Hansel, Longlegs e The Monkey, Perkins sta per tornare al cinema con un nuovo film dell'orrore intitolato Keeper, che già prometteva molto bene coi teaser visti fino a questo momento, e che promette ancora meglio con questo suo primo trailer ufficiale, nel quale sono presenti anche gli elogi sperticati di colleghi come Guillermo del Toro, James Wan e Damien Leone.
Nonostante questo nuovo trailer, la trama del film, che è stato scritto dal Nick Lepard di Dangerous Animals, parla di una coppia, formata da Tatiana Maslany e Rossif Sutherland, che si reca in una casa isolata nei boschi per trascorrere un weekend romantico per festeggiare un anniversario, e del fatto che lei, rimasta da sola quando lui è costretto improvviamente a tornare in città, inizia a fare i conti con una qualche presenza malefica che ha a che fare con dei terribili segreti celati dal cottage.
Quel che sappiamo - o meglio, che possiamo presumere - è che anche Keeper, come altri horror recenti, tra i quali Together, andrà a mettere il dito nella piaga della complessità dei rapporti tra uomo e donna, e probabilmente anche della questione cosiddetta patriarcale.
Keeper debutterà nelle sale americane il 14 novembre, mentre ancora da confermare è la data di uscita in Italia, dove verrà distribuito da Be Water come già nel caso di Longlegs.
Ecco il nuovo trailer del film:

Federico Gironi
  • Critico e giornalista cinematografico
  • Programmatore di festival
Suggerisci una correzione per l'articolo
